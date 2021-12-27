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Ру Тат
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Промышленность
27 декабря 2021  11:28

Минниханов: Добыча нефти в Татарстане 2021 году составит 34,5 млн тонн

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Нефтехимический комплекс Татарстана произведет продукцию в этом году на сумму 2,4 трлн рублей – доля в общем объеме промпроизводства республики достигнет 63%, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с журналистами.

«Что касается нефтедобычи  – мы в этом году выйдем на цифру 34,5 млн тонн. Цифры были бы у нас больше, если бы не было ограничений со стороны ОПЕК плюс», – отметил Минниханов.

По его словам, стремительно развивается комплекс ТАНЕКО. На днях были запущены в комплексное опробование три новых установки, всего в этом году начали работать 7 новых производств.

Он отметил, что в этом году в республике планируется переработать около 20 млн тонн нефти. «Вообще у нас потенциал – мы должны на 22-23 млн тонн уже сейчас выйти», — сказал Минниханов.

 

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