Минниханов: Добыча 35 млн тонн нефти в год ограничена соглашением ОПЕК. Мы можем и больше

Рустам Минниханов поблагодарил делегации зарубежных гостей за визит в Татарстан и участие в нефтегазохимическом форуме

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Очень важно эффективно использовать научно-технологический потенциал»

В Татарстане сложилась добрая традиция – накануне дня работника нефтяной и газовой промышленности республика становится центром проведения крупного международного отраслевого форума. Такими словами поприветствовал гостей Татарстанского нефтегазохимического форума Раис республики Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в этом году мероприятие приурочено к Году научно-технологического развития в Татарстане.

«Для нас очень важно эффективно использовать научно-технологический потенциал и обеспечить устойчивый экономический рост республики. Мы надеемся, что имеющиеся научно-исследовательские центры, развитая промышленность и богатые природные ресурсы откроют широкие возможности для развития нашей республики и улучшения благосостояния жителей», – сказал Раис.

Минниханов также выразил уверенность, что форум станет отличной площадкой для продолжения взаимовыгодного сотрудничества Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также поблагодарил делегации зарубежных гостей за визит в Татарстан и участие в форуме. «Уверен, что открытое взаимодействие, обмен мнениями и наработками позволят нам найти еще больше аспектов для развития и укрепления наших дружественных связей», – заявил он.

Минниханов также выразил уверенность, что форум станет отличной площадкой для продолжения взаимовыгодного сотрудничества, расширения деловых контактов, обсуждения путей преодоления последствий геополитических изменений в мировой экономике.

Михаил Юрин отметил, что за время своего проведения форум стал уникальной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и перспектив развития отрасли Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Работа будет нацелена на исполнение майского указа Президента России

В свою очередь, замминистра промышленности и торговли России Михаил Юрин отметил, что за время своего проведения форум стал уникальной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и перспектив развития отрасли.

«Здесь собираются профессионалы своего дела, чтобы поделиться знаниями, установить новые контакты и определить векторы дальнейшего развития», – сказал он.

Замминистра добавил, что сегодня работа будет нацелена на исполнение майского указа Президента России Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года.

Юрин также напомнил, что в России активно работают над новыми нацпроектами, одним из которых станет национальный проект «Новые материалы и химия». В его рамках планируют расширить производство нескольких десятков дефицитных продуктов и создать новые.

Газомоторные двигатели, беспилотники и анализ ИИ

Вместе с форумом начала работать и выставка достижений нефтегазохимической отрасли TatOilExpo-2024, которую Минниханов осмотрел сразу после официальной части. «В выставке принимают участие больше 200 ведущих отраслевых компаний», — отметил он перед обходом.

В экспозиции представлены новейшие решения во всех сферах нефтегазохимической отрасли: от создания и ремонта отраслевого оборудования до цифровых разработок с использованием искусственного интеллекта.

Так, «Казанькомпрессормаш» представил макет комплекса по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа. Проекты, связанные с природным газом, также презентовала компания «РариТЭК»: они показали автобус и трактор в газомоторном исполнении.

А Ижевский авиационный завод привез макет беспилотного воздушного судна, оснащенного специальными приборами для фиксирования разлива нефти с большой высоты.

СИБУР предложил применять современные полимерные решения в сфере ЖКХ. По их оценке, в Татарстане это может дать экономический эффект около 500 млрд рублей за 25 лет при затратах на модернизацию всего 300 млрд рублей. Такая экономия достигается за счет значительного снижения энергопотребления.

Помимо этого, на выставке презентовали технологии локального нагрева битума для строительства дорог и новые добавки в асфальтную смесь для увеличения прочности дорожного полотна, методы капитального ремонта крупной техники, используемой в отрасли, программы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на основе анализа искусственного интеллекта и многое другое.

«Ежегодно посещаем выставку и каждый раз видим новые технологические решения, которые обязательно будем использовать в своей работе в будущем. Кроме того, это отличная площадка для ведения диалога и налаживания новых партнерских отношений», — поделился впечатлениями от выставки один из участников Владимир Песцов.

Одна из крупнейших площадок для обмена опытом

Татарстанский нефтегазохимический форум – это одна из крупнейших площадок в России для обмена опытом между специалистами отрасли из различных регионов России и зарубежных стран. Об этом сказал министр энергетики России Сергей Цивилев в видеоприветствии к участникам форума на пленарном заседании.



«За годы своей работы Татарстанский нефтегазохимический форум стал одной из крупнейших международных площадок для обмена профессиональным опытом между специалистами отрасли и поиска ответов на текущие вызовы», – подчеркнул Сергей Цивилев.



Он отметил, что в республике ведется серьезная работа по разработке и внедрению передовых технологий, в том числе и технологий, направленных на освоение трудноизвлекаемых запасов, повышение эффективности разведки и добычи полезных ископаемых, а также на производство стратегически важных химических веществ.



«Масштаб форума не ограничивается лишь представителями нефтегазовых компаний. Это авторитетное мероприятие куда ежегодно собираются представители ведущих компаний, эксперты и ученые со всей России и из зарубежных стран», – заключил министр.

«Развитие нефтепереработки и химии – это наша стратегическая задача»

Нефтегазохимический комплекс – это основа экономики Татарстана, заявил Минниханов на пленарном заседании форума. В этом году оно было посвящено современным вызовам и путям решения приоритетных задач по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородов.

«Качественная ресурсная база, те технологические решения, которые мы сегодня имеем, очень важны», – сказал Раис Татарстана.

Он отметил, что больше 70 лет на территории республики добывается нефть и постоянно идут новые разработки, которые позволяют обеспечивать промышленную добычу. «Уровень добычи 35 млн тонн в год связан с соглашением ОПЕК+. Мы можем и больше», – добавил Раис Татарстана.

Рустам Минниханов также подчеркнул, что сегодня республика перерабатывает более 23 млн тонн нефти в год. «У нас два больших комплекса с высокой эффективностью и дальнейшее развитие нефтепереработки и химии – это наша стратегическая задача. Но основа — это наша сырьевая база», – считает Минниханов.

Объединение усилий науки, бизнеса и государства

Раис РТ также напомнил, что главное в любой отрасли – это квалифицированные кадры и подчеркнул, что в последние годы идет серьезное реформирование высшей школы, идет важный процесс создания инженерных школ, и республика в них активно участвует.

Минниханов добавил, что сегодня происходит объединение усилий науки и бизнеса. «Жизнь заставила нас пересмотреть многие наши подходы. Если раньше некоторые наши коллеги считали, что все это – технологии – мы можем где-то купить, то сегодня ситуация изменилась. Не все можно купить», – считает Раис Татарстана.

Завершая выступление, он заявил, что современные технологии нуждаются в поддержке государства. По его словам, необходимо наладить тесное взаимодействие между научными организациями, компаниями-недропользователями и государством, чтобы конструктивно работать в данном направлении.

В свою очередь Михаил Юрин также подчеркнул необходимость сотрудничества государства и бизнеса, особенно в вопросах небольших производств. По его словам, создание производств малотоннажной, специализированной продукции связано с существенными рисками для инвесторов по причине малых объемов производства, зависимости от поставок сырья и ограниченного спроса внутри страны.

«Поэтому во многом такие производства зависят от участия крупных устойчивых компаний и создания устойчивых связей между государством и бизнесом», – считает замминистра.