Минниханов: До обеда в РТ родилось 55 детей — жду еще пополнения рядов татарстанцев

С утра в роддомах Татарстана появилось на свет уже 55 детей. Символично, что их день рождения приходится на День матери, напомнил Президент республики Рустам Минниханов.

«Сегодня в республике родилось 55 малышей. И это только с утра! Поздравляю наших мам! Символично, что этот счастливый день пришелся на День матери!» — отметил он в своем телеграм-канале, пожелав новорожденным здоровья и счастья («Барлык балалар да сәламәт һәм бәхетле булсын!»).

В заключение он шутливо отметил, что до конца дня ждет «еще пополнения рядов татарстанцев».

Ранее он уже поздравил своих подписчиц с Днем матери, отметив, что мама – это самый дорогой человек в мире для каждого из нас.