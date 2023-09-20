Минниханов: До конца года в сферу образования РТ будут внедрены новые цифровые сервисы

До конца года в Татарстане завершится внедрение новых цифровых сервисов в сфере образования, эту работу планируют довести до конца до 1 января. Об этом на пленарной сессии форума Kazan Digital week сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.

«В сфере образования для обеспечения равного доступа городских и сельских школ к образовательным ресурсам в этом году будут внедрены новые сервисы на базе Московской электронной школы. Идет обучение, оснащение, планируем эту работу завершить до 1 января», — подчеркнул он.

Минниханов заметил, что в Татарстане продолжается и оснащение учителей ноутбуками. За последние два года было роздано 36 тыс. штук.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». Глава государства отмечал, что «Россия, по мнению международных экспертов, в области цифровизации государственных услуг является одним их глобальных лидеров, входит в десятку лучших в мире».