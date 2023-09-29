Минниханов до 2027 года продлил налоговые льготы для разработчиков ПО в Татарстане

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В Татарстане до 1 января 2027 года продлили льготы для резидентов технопарков в сфере высоких технологий, применяющих упрощенную систему налогообложения. Ранее предполагалось, что пониженная ставка в размере 5% и 1% до них прекратит действовать 1 января 2024 года, следует из закона, подписанного Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Так, ставки в размере 5% и 1% еще три года будут действовать для налогоплательщиков — резидентов технопарка в сфере высоких технологий с условием, что не менее 90% от их дохода составили средства, полученные от разработки компьютерного ПО, консультаций в данной области, других сопутствующих услуг и деятельность в области информтехнологий.

Ставка в 5%, напомним, распространяется на налогоплательщиков, которые применяют УСН и определили в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.