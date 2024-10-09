Минниханов: «Динамо-Ак Барс» завершил сезон настоящим триумфом

Клуб «Динамо-Ак Барс» завершил сезон настоящим триумфом, одержав победу во всех трех главных турнирах страны: чемпионате, Кубке и Суперкубке России. Об этом, поздравляя представителей команды по хоккею на траве, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Поздравительная телеграмма также адресована главному тренеру команды Араику Маргаряну, руководителю Администрации Раиса РТ, председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову и президенту клуба «Динамо-Ак Барс» Евгению Королькову.

Минниханов отметил, что победа в чемпионате страны стала уже 22-й для татарстанского клуба. Это убедительное свидетельство высочайшего мастерства спортсменов.

«Вне сомнения, это результат совместной усердной работы игроков, тренеров, специалистов и руководства клуба. Благодарю всех вас за радость пережитых эмоций, за возможность год от года гордиться яркими поединками татарстанской дружины», — говорится в телеграмме.

В заключение руководитель республики пожелал команде от себя и всех болельщиков профессионального роста и новых свершений.

Напомним, что в финале татарстанцы встретились с представителями «Динамо-Электросталь». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Динамо-Ак Барс», принеся команде 22-й чемпионский титул.