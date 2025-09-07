Минниханов: Динамика современного мира обеспечена достижениями нефтегазового комплекса

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил действующих работников нефтяной и газовой промышленности, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником, выразив признательность за их самоотверженный труд.

«Вся динамика современного мира, его развитие и движение вперёд обеспечены достижениями нефтегазового комплекса. Транспорт, промышленность, энергетика – ключевые сферы экономики функционируют благодаря ресурсам, которые обеспечивает нефтегазовая отрасль», – подчеркнул Раис РТ.

По словам Рустама Минниханова, история нефтегазового комплекса – это не просто летопись промышленных успехов, это история преображения целых регионов, рождения городов и поселков, формирования уникальных научных школ и трудовых династий.

«И сегодня нефтегазовый сектор продолжает создавать мощный мультипликативный эффект для всех сфер экономики, становясь катализатором инноваций и роста», – констатировал он.

Достойным примером успешного развития Минниханов назвал ПАО «Татнефть», которому в этом году исполняется 75 лет. За прошедшие десятилетия компания прошла путь от первых нефтяных скважин до современного вертикально-интегрированного холдинга международного уровня. «Татнефть» реализует масштабные инвестиционные проекты, внедряет инновационные технологические решения, устанавливает высокие стандарты качества и экологической ответственности, что позволяет ей уверенно смотреть в будущее, перечислил Раис РТ.

«Нефть һәм газ сәнәгате – республикабыз өчен аеруча әһәмиятле тармак. Бу өлкәдә ирешелгән уңышларга хөрмәтле ветераннар ныклы нигез салган, соңрак мактаулы эстафетаны яңа буын белгечләре кабул итеп алган. Тирән белемегез, хезмәткә җаваплы карашыгыз, сайлаган эшегезгә тугры булуыгыз өчен сезгә чын күңелдән рәхмәт белдерәм („Нефтяная и газовая промышленность – важнейшая отрасль для нашей республики. Добросовестные ветераны заложили прочную основу для успехов в этой области, позже почетную эстафету приняли специалисты нового поколения. Благодарю вас за глубокие знания, ответственное отношение к труду, верность избранному делу“)», – заметил руководитель региона.

«Алга таба да сезгә яңа һөнәри казанышлар, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе икътисадын үстерүдә барлык планнарны һәм проектларны тормышка ашыруыгызны телим! Гаиләләрегездә иминлек, татулык һәм бәхет хөкем сөрсен! („Желаю вам и в дальнейшем новых профессиональных достижений, реализации всех планов и проектов по развитию экономики Республики Татарстан и Российской Федерации! Пусть в ваших семьях царят мир, согласие и счастье!“) Бәйрәм белән! С праздником!» – заключил Рустам Минниханов.