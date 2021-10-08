Минниханов: Деятельность финансовых пирамид должна пресекаться на начальном этапе

Правоохранительным органам следует работать на опережение в борьбе с финансовыми пирамидами, полагает Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Нашим правоохранительным органам следует работать на опережение, занимать более жесткую позицию в вопросах проведения профилактических мероприятий и прекращения деятельности финансовых пирамид на начальном этапе их деятельности», — отметил руководитель республики, обращаясь с ежегодным Посланием к Государственному Совету РТ.

Он напомнил, что в текущем году большое количество граждан потеряли свои накопления в различных финансовых пирамидах. Основной причиной этого стал низкий уровень финансовой грамотности жителей республики, причем всех возрастных групп.

Президент поручил Правительству совместно с федеральными структурами и агентством «Татмедиа» реализовать комплекс мер по повышению уровня знаний граждан, их информированности о методах и способах защиты от мошенничества.