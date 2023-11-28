Минниханов: Дети должны знать родной язык, остальное у татар заложено генами

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Любовь к родителям, труду и своей религии заложена у татар на генном уровне. Важно, чтобы дети знали родной язык. Для этого нужно оказать им всю возможную помощь. Об этом на пленарном заседании XVI Форума «Деловые партнеры Татарстана» заявил Раис РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

«Татарин — это не только человек, который может говорить на татарском. По духу вы все одинаковы. Мы готовы оказать всякое содействие, чтобы оказать помощь в изучение языка. Наши дети должны знать родной язык. Все остальное заложено у татар генами: любовь к родителям, любовь к труду, любовь к своей религии. Это очень важно и это нужно поддерживать», — подчеркнул руководитель республики.

На мероприятии также прошло вручение подарков и наград. Так, Минниханов передал лыжи школьникам из села Юлдус в Курганской области. Директор АО «Каргансемена» Марат Исламов, гендиректор «Березовского рудника» Фарит Набиуллин и председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев удостоились ордена «Дуслык». Кроме того, медалью «За доблестный труд» награждены председатель правления благотворительного фонда «Баракат — Благо» Ринат Насыров и руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.