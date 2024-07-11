Минниханов: Депутаты Госсовета РТ VI созыва демонстрировали единство власти и народа

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Своей деятельностью депутаты Государственного Совета Татарстана шестого созыва демонстрировали единство власти и народа. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на 55-м заседании парламента.

«Период работы Госсовета шестого созыва без преувеличения можно назвать особенным. За прошедшие пять лет всем нам приходилось решать задачи в новых условиях. Мы благодарны Президенту России Владимиру Путину и Правительству РФ за поддержку в этот непростой период», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что, несмотря на все вызовы, Татарстан продолжает устойчивое социально-экономическое развитие. В республике ведется планомерная работа по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны, заметил он.

«Благодаря бесперебойной работе предприятий, малого и среднего бизнеса, государственным мерам поддержки, национальным проектам и республиканским программам по итогам прошлого года валовой региональный продукт составил более 4,3 трлн рублей. За пять лет он вырос на 112,3%. В республике третий год подряд вводятся рекордные объемы жилья – свыше 3 млн кв. метров. Инвестиции в основной капитал превысили 1,1 трлн рублей», – констатировал Раис РТ.

По его словам, важное направление – развитие инвестиций в рамках партнерских финансовых инструментов. С прошлого года Татарстан стал одним из четырех пилотных регионов России, где проводится эксперимент по установлению специального регулирования.

Минниханов добавил, что за шестой созыв Госсоветом РТ, по данным на 1 июля, было принято 556 законов. Знаковым событием, по его мнению, стали изменения в Конституции РТ.

«Была проведена кропотливая и масштабная работа, направленная на совершенствование всех органов публичной власти. Эти изменения отразили национальные, и культурные особенности республики, задали дальнейший вектор ее развития», – отметил он.

Раис РТ назвал и другие важные законы, принятые депутатами. Они касались в том числе обеспечения роста экономики и благоприятного инвестиционного климата, предоставления налоговых льгот, адресной поддержки населения, патриотического воспитания.

«Утверждением Госсоветом соглашений об установлении границ республики с соседними регионами завершилось необходимая работа по границам Татарстана. Этот факт важная часть нашей истории. Восемь соглашений было подписано», – сообщил он.

Особое место занимают законодательные акты, направленные на помощь участникам специальной военной операции, продолжил руководитель республики.

«Сегодня жители, предприятия и организации, органы государственной и муниципальной власти, включая депутатов различных уровней, поддерживают наших ребят, которые мужественно, самоотверженно выполняют свой воинский долг. Не остаются без внимания семьи наших бойцов, им предоставляются социальные выплаты, оказывается психологическая помощь», – заявил он.

По словам Минниханова, депутаты также проявили активность в совершенствовании федерального законодательства. Например, законодательная инициатива парламента о возможности проведения сходов граждан по вопросам самообложения на части территории населенного пункта обрела статус федерального закона.

При этом Раис РТ признал, что не все предложения республики поддерживаются федеральными законодателями.

«В этом направлении нужна постоянная конструктивная работа, в том числе депутатов Госдумы от Татарстана, которые взаимодействуют с представителями федеральных государственных органов и отстаивают интересы региона перед федеральным центром», – убежден он.

Руководитель региона напомнил, что последние годы в Татарстане часто проводятся крупные масштабные мероприятия. Так, в октябре этого года пройдет саммит стран БРИКС.

«Проведение таких мероприятий в Татарстане – доказательство того, что нам доверяют. Безусловно, это результат работы всех уровней власти, в том числе парламента республики», – подчеркнул он.

«Депутаты, для населения вы прежде всего – народные избранники. Люди обращаются к вам с самыми разными вопросами и надеются на вас. Знаю, что вы поддерживаете постоянную обратную связь с населением, оказываете помощь в конкретных жизненных ситуациях, встречаетесь с семьями военнослужащих, ведете волонтерскую деятельность в разных сферах», – обратился Минниханов к парламентариям.

Все это, по его мнению, дает возможность руководству республики еще лучше понимать первостепенные задачи, которые нужно решать, в том числе в рамках и национальных проектов и республиканских программ.

«В сентябре состоятся выборы депутатов Госсовета РТ седьмого созыва. Придут новые представители, кто-то из вас продолжит свою работу в парламенте. Надеюсь, что работа депутатов нового созыва парламента будет такой же эффективной и нацеленной на общий результат», – заключил Раис РТ.

После этих слов он вручил государственные награды.