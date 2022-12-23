Минниханов – депутатам: То, что вы эмоционально реагируете, переживаете, – это нормально

Голосование депутатов за новое наименование должности руководителя Татарстана показывает доверие к действующему Президенту республики. Такое мнение выразил руководитель региона Рустам Минниханов на 39-м заседании Госсовета РТ.

«Это [покажет] и доверие, и отношение ко мне, если мы сегодня проголосуем. То, что вы эмоционально реагируете, переживаете, доносите мнение избирателей, – это нормально. Если бы мы равнодушно относились, было бы плохо», – сказал Минниханов.

Он отметил, что Татарстан – один из крупнейших налогоплательщиков, но и республика получает федеральную поддержку. Регион участвует во всех федеральных проектах. «Татарстан – один из столбовых субъектов нашей страны по экономике, социально-экономическому развитию, по всему. У нас сложились прекрасные отношения с руководством страны, Правительством. Это тоже дорогого стоит. Наши контакты, возможность работать с федеральным центром, очень важны», – подчеркнул Президент РТ.

Минниханов заверил, что для руководства республики главное – обеспечить достойное качество жизни татарстанцев. «Наша республика – одна из благополучных территорий. И мы это должны сохранить. Если взять только инфраструктурные задачи, которые мы сегодня решаем, то их общая сумма – около 500 млрд рублей», – заметил он.

Президент РТ упомянул, что Татарстан продвигал свою позицию на федеральном уровне по наименованию должности высшего должностного лица субъекта РФ. «То, что два срока мы могли избирать Президента республики, – это тоже отношение федерального центра к республике. Хотя оппонентов у нас было очень много. Но мы работу продолжали, чтобы сохранить наименование руководителя республики. Когда поняли, что это не получится, начали искать другие пути», – продолжил он.

Возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей предусмотрена федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» от 21 декабря 2021 года. «У нас есть право дальше не протестным путем, а законодательным, эту позицию отстаивать. Думаю, что дверь до конца не закрыта. И в этом направлении мы будем двигаться, – заявил Минниханов. – Понятно, что мы должны свою позицию держать и сказать свое слово».

При этом он попросил депутатов обратить внимание на то, что решение вопроса о наименовании должности руководителя республики происходит в период специальной военной операции. «Вы видите, как мировое сообщество хочет расколоть Россию. Мы обсуждаем свой вопрос: как назвать [должность]? А люди это будут воспринимать так, что Татарстан восстал, у Путина не все нормально, Россия на кусочки разобьется. Вот этого допустить нельзя. Страна сегодня борется со всем Западом», – заключил Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал принять наименование должности высшего должностного лица республики, предложенное депутатами Госсовета РТ.