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Минниханов: День российского флага вдохновляет на новые достижения и победы
22 августа по стране будет отмечаться День российского флага. В этот день в Татарстане запланировано множество праздничных мероприятий, напомнил Раис республики Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме Правительства.
«Этот день символизирует единство, силу и суверенитет нашей страны, объединяет всех граждан, независимо от национальности и вероисповедания, напоминает о нашей богатой истории, подвигах наших предков и сегодняшних героев, вдохновляет на новые достижения и победы», — подчеркнул руководитель региона.
22 августа в молодежные активисты организуют акцию по раздаче татарстанцам лент в цветах российского триколора, пройдут тематические вело- и автопробеги, познавательные и патриотические активности.
Минниханов отметил, что этот значимый для всей страны праздник должен быть достойно и красиво освещен в медиа.
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