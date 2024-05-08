Минниханов: «День Победы – праздник каждого. У всех есть свои герои и память о них»

Рустам Минниханов провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

Фото: rais.tatarstan.ru

«Священное событие в героической истории нашей страны»

«9 мая 1945 года – священное событие в героической истории нашей страны», – такими словами начал заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 79 годовщины победы в Великой Отечественной войне Раис Татарстана Рустам Минниханов. После этого он попросил включить короткометражный фильм о событиях тех лет с воспоминаниями участников войны.

По словам Раиса Татарстана, каждый житель России должен знать и помнить, как все это происходило. «Сегодня наш нравственный долг – не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, хранить завещанные нашими отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи», – заявил он.

Минниханов также подчеркнул, что сыны Татарстана во все времена мужественно защищали свою землю.

«Сегодня Вооруженные Силы России отстаивают интересы страны в ходе СВО. Мы бесконечно благодарны нашим героям за мужество и преданность родине», – заявил Минниханов и объявил минуту молчания в память о всех погибших при защите Отечества.

Рустам Минниханов: «Мы должны достойно провести этот праздник, каждый ветеран должен почувствовать заботу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поддержка ветеранов и патриотическое воспитание молодежи

В свою очередь заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева отметила, что задача оргкомитета – формирование единых подходов к оказанию социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а также организация военно- и гражданско-патриотического воспитания молодежи на территории Татарстана.

По ее словам, на 1 мая 2024 года в республике проживают 195 непосредственных участников Великой Отечественной войны. «Время неумолимо, с каждым днем ветеранов становится все меньше», – сказала Фазлеева.

Она рассказала, что план на празднование юбилейной, 80-й годовщины Победы уже утвержден.

Фазлеева подчеркнула, что в соответствии с указом Президента России Владимира Путина в этом году ветеранам выплатили единовременную выплату. Кроме того, от имени Раиса Татарстана ветеранам, в том числе и на подшефных территориях – в Лисичанске, Рубежном, вручены подарочные наборы и персональные поздравления.

По словам Лейлы Фазлеевой, на 1 мая 2024 года в республике проживают 195 непосредственных участников Великой Отечественной войны Фото: rais.tatarstan.ru

«Ветераны особо нуждаются в квалифицированной медицинской помощи»

«В силу возраста ветераны особо нуждаются в чуткой, квалифицированной медицинской помощи. В мае было проведено углубленное диспансерное медицинское наблюдение 998 ветеранов Великой Отечественной войны. С учетом всех категорий ветеранов в этом году плановую диспансеризацию уже прошли свыше 10 тыс. человек», – продолжила Фазлеева.

Кроме того, всем ветеранам бесплатно выдают рецептурные препараты.

Фазлеева добавила, что 1,3 тыс. одиноко проживающих ветеранов получают бесплатную помощь дома. Всем, кому нужно, помогают стационарно – так, в домах-интернатах проживают 38 ветеранов, из которых 36 – труженики тыла и 2 – родственники из семей погибших.

Заместитель Премьер-министра также напомнила, что с 2008 года есть программа, которая позволяет улучшить жилищные условия ветеранов. За все время действия ей воспользовались 19,1 тыс. человек, на это было выделено 20 млрд рублей.

В мае было проведено углубленное диспансерное медицинское наблюдение 998 ветеранов Великой Отечественной войны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Память, сохраняющая все подвиги и вклад в победу, не допускающая искажения и забвения»

«Патриотическое воспитание — это межведомственная деятельность по формированию патриотического сознания, чувства верности Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга и обязанности по защите Родины. А если про эмоции, то основой всегда была и остается память, сохраняющая все подвиги и вклад в победу, не допускающая искажения и забвения», – заявила заместитель Премьер-министра, переходя ко второй основной задаче оргкомитета.

Она рассказала, что в Татарстане издано 29 томов «Книги памяти», где собраны и систематизированы факты о 375 тыс. погибших и 50 тыс. татарстанцев, попавших в плен. В 55 томах книги «Они вернулись с победой» увековечены имена более 270 тыс. участников войны, уроженцев Татарстана, вернувшихся в мирную жизнь.

Серия книг «Герои тыла Республики Татарстан» в 15 томах рассказывает о 108 тыс. человек, которые ковали Победу в тылу. Кроме того, сейчас создается серия книг «Имена из солдатских медальонов» в 11 томах, где будет содержаться биографическая информация о 23,2 тыс. военнослужащих, погибших на фронтах.

«Все эти имена могли быть забыты, но благодаря поисковым отрядам они восстановлены в истории нашей страны и, что самое важное, в истории каждой семьи», – добавила Фазлеева.

В 55 томах книги «Они вернулись с победой» увековечены имена более 270 тыс. участников войны, уроженцев Татарстана, вернувшихся в мирную жизнь Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Современное поколение не хочет быть просто слушателями на уроке»

«Нельзя недооценивать интерес молодежи к истории. Современное поколение не хочет быть просто слушателями на уроке – им необходимо непосредственное вовлечение в процесс познания. Так, один из студентов написал в своем эссе, что самый лучший для него день, когда он проводил квест по истории Великой Отечественной войны», – рассказала заместитель Премьер-министра.

Она добавила, что в этом году в Татарстане запланировано проведение цикла интерактивных лекций для молодежной аудитории. Это аналог «Разговоров о важном», которые проводятся в школах, только с более взрослой аудиторией.

Помимо патриотического воспитания необходимо проводить работу по увековечению имен героев Отечества. Причем в связи с проведением СВО количество героев возрастает, и нельзя забывать об увековечении новых имен.

В этом году в Татарстане запланировано проведение цикла интерактивных лекций для молодежной аудитории Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждый ветеран должен почувствовать заботу»

«Считаю, очень правильно, что мы помним об участниках войны на всех уровнях. Самое главное, что на наших территориях и в муниципалитетах ведется работа не только с ветеранами, но и с участниками СВО. И, конечно, о таких людях надо рассказывать», – заявил Рустам Минниханов во время заключительного слова.

По его словам, Россия в целом и Татарстан в частности должны учиться на примере Великой Отечественной войны. «История повторяется. К сожалению, те, кто был против нас, и сейчас пытаются разжечь большую войну», – заявил Минниханов.

Он также добавил, что сейчас идет активная подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы. «Эта работа должна быть интересной, живой, и мы должны достойно провести этот праздник, каждый ветеран должен почувствовать заботу», – сказал Минниханов.

Отдельно он поручил уделять повышенное внимание патриотическому воспитанию молодого поколения и завершить все работы по увековечиванию памяти героев. Кроме того, Раис Татарстана подчеркнул, что на время праздников необходимо обеспечить повышенную безопасность на многочисленных мероприятиях.

«День Победы – это праздник каждого из нас. У каждого человека есть свои герои и память о них, поэтому искренне, сердечно всех поздравляю с наступающим праздником», – заключил Рустам Минниханов.