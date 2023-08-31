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Минниханов дал старт Татарстанскому нефтегазохимическому форуму в Казани
В столице Татарстана открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. В торжественной церемонии, прошедшей на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо», принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.
В этом году событие приурочено к 80-летию начала нефтедобычи в республике, напомнил руководитель республики. «На протяжении 30 лет в канун празднования Дня работника нефтяной и газовой промышленности наша республика становится местом проведения крупного международного форума нефтегазовой промышленности», — сказал он.
Минниханов отметил, что за последние годы а Татарстане созданы и функционируют крупнейшие объекты нефтегазохимической отрасли, действуют условия для дальнейшего научно-технического развития, разработаны эффективные технологии.
Раис РТ отдельно поблагодарил зарубежных гостей за визит в Татарстан в столь непростое время. «Уверен, что открытое взаимодействие, обмен мнениями и наработками придадут новый импульс развитию дружественных связей», — заявил руководитель Татарстана.
Минниханов подчеркнул, что в форуме примут участие свыше 180 ведущих компаний из 27 регионов России и зарубежных стран.
«Площадка форума станет эффективным инструментом для продолжения взаимовыгодного сотрудничества, установления новых деловых контактов, объединения усилий для преодоления последствий кризиса мировой экономики», – заключил он.
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