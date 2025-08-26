Минниханов дал старт Татарстанскому нефтегазохимическому форуму–2025

Торжественное открытие Татарстанского нефтегазохимического форума состоялось сегодня утром на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо». В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности мы проводим форум, который по праву стал одним из самых масштабных мероприятий нефтяной отрасли», – сказал Рустам Минниханов на церемонии открытия. Он подчеркнул, что в этом году форум приобретает особый смысл благодаря 75-летию компании «Татнефть», которая по праву стала символом развития нефтяной отрасли республики.

Минниханов подчеркнул, что сегодня нефтегазохимический комплекс проходит этап глубокой трансформации. И вопросы этой трансформации будут в центре обсуждения на пленарном заседании форума.

«Мы благодарны нашим гостям за участие в форуме. Уверен, что открытый диалог поможет укрепить сотрудничество и создать новые проекты нефтегазохимии для будущих поколений», – добавил Раис РТ.

Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов в свою очередь подчеркнул, что развитие нефтегазохимического комплекса в современных реалиях сложно представить без формирования собственного технологического уклада. «И отечественный комплекс демонстрирует успехи», – выразил уверенность он.

Особое внимание замминистра уделил нефтегазохимическому машиностроению, объемы которого за прошлый год выросли на треть. При этом вместе с объемами выросла и география поставок таких машин.

В завершение своей речи Иванов поблагодарил руководство Татарстана за традиционно высокий уровень организации международного форума.