Минниханов дал старт строительству второй очереди логоцентра OZON в Зеленодольске

Фото: © Абдул Фархан

В Зеленодольском районе республики состоялась церемония старта строительства второй очереди логистического центра одного из крупнейших онлайн-ритейлеров страны. Логистический комплекс создается группой компаний Romex, которая инвестирует в проект 1,8 млрд рублей. Участником торжества стал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил масштабность и высокую значимость проекта как для самой республики, так и для соседних регионов Поволжья.

«Это удивительный объект, который несет в себе большое содержание: 400 тысяч наименований изделий, которые здесь продаются. Для нас самое важное в том, что этот проект позволяет нашим производителям выйти на рынок. И мы уже видим результаты – оборот электронной торговли в республике вырос в пять раз за 9 месяцев», – подчеркнул Президент РТ.

По его словам, в республике разработана программа для дальнейшего обучения эффективной работе в онлайне для предпринимателей, а также для наемных сотрудников, работающих в логистических центрах.

Президент группы компаний «Ромекс» Алексей Прокопенко Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Минниханова дополнил президент группы компаний «Ромекс» Алексей Прокопенко. Он отметил, что новый оптово-распределительный центр будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2023 года, а использовать его мощности в рамках аренды будет онлайн-платформа Ozon. При этом «Ромекс» продолжит управлять и осуществлять безопасную эксплуатацию масштабного проекта и после его ввода.

«В первую очередь логистического центра Ozon мы инвестировали 2 млрд рублей. Это уже третий проект в Татарстане — после распределительных центров для Х5 RetailGroup в Елабуге и Зеленодольске. Татарстан продолжает играть важную роль в развитии торговых путей для всей страны, а здоровый предпринимательский климат региона и его инвестиционная привлекательность дают уверенность в том, что впереди у нас еще множество совместных проектов», – сообщил журналистам Алексей Прокопенко.

Вторая очередь проекта расположится на территории в 4 гектара, а площадь самого здания составит свыше 35,1 тыс. квадратных метров. В структуру войдут пятиуровневый полочный мезонин, зона паллетного хранения, а также зоны сортировки, упаковки и отгрузки.

«Мы благодарны руководству Татарстана за всестороннюю поддержку при создании этого объекта, и в развитии нас, как компании, на территории республики. На первой очереди логоцентра сейчас работает тысяча человек, с запуском второй очереди это число возрастет до двух тысяч сотрудников. Но самое важное, что количество компаний и предпринимателей, которые работают с нами из Татарстана, за последний год выросло в 4 раза. И я уверен, что это далеко не предел», – обратился к участникам события гендиректор маркетплейса Ozon Александр Шульгин.

Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

В работающей над созданием логоцентра компании «Ромекс» подчеркнули, что технологичный складской комплекс относится к классу «А» и может быть модифицирован под разные потребности. При выборе локации в холдинге оценили удачное расположение Зеленодольского района, который имеет прямой выезд на федеральную трассу М7.

Группа компаний «Ромекс» – инвестиционно-строительный холдинг, в который входит более 80 компаний. Компания является одним из лидеров юга России в строительной отрасли и имеет опыт строительства и эксплуатации объектов более 23 лет.