Минниханов дал старт строительству трех пассажирских судов в Зеленодольске

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького сегодня прошла церемония закладки трех пассажирских судов: двух скоростных пассажирских «Метеоров 2020» и первого в России опытного прогулочно-экскурсионного судна с энергетической установкой на водородных топливных элементах.

«Татарстан богат водными ресурсами. Их общая площадь составляет 6,5% от всей территории республики. Главные реки – Волга, Кама и Вятка – имеют статус водных объектов федерального значения. Реки формируют логистический, туристический и рекреационный потенциал Татарстана, и наша задача – реализовать его в полном объеме за счёт расширения речного флота», – заявил на церемонии Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он рассказал, что по инициативе судостроителей два новых метеора будут названы в честь Героев Советского Союза Михаила Девятаева – капитана первого построенного на Зеленодольском судостроительном заводе «Метеора» и Мусы Джалиля – татарского поэта и журналиста.

Минниханов отметил, что «Метеоры 2020» на подводных крыльях обладают рядом преимуществ по сравнению с существующими скоростными пассажирскими судами как в плане технических характеристик, так и по комфортабельности.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Увеличение скорости и устойчивости удалось достичь из-за принципиально новой самостабилизирующейся крыльевой системы. Она позволила увеличить мореходность на 20-30%, снизить перегрузки на 40-50%, также решена проблема сваливания с крыла в водоизмещающем режиме и уменьшилось время и мощность выхода «на крыло».

«Отдельное внимание хочу уделить новому судну на водородном топливе. Данный проект позволит расширить линейку судов на альтернативных видах топлива, улучшить экологию и сэкономить при эксплуатации», – сказал Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он добавил, что благодаря своим характеристикам подобные суда должны стать незаменимыми элементами туристической экосистемы.

Раис Татарстана также подчеркнул, что завод имени Горького параллельно с гражданскими судами продолжает выполнять гособоронзаказ. «Сегодня зеленодольские корабли реализуют задачи Президента России Владимира Путина по защите рубежей нашей страны», – сказал Минниханов.