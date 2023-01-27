Минниханов дал старт строительству третьей очереди логоцентра, возводимого «Ромекс Групп»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Торжественная церемония начала строительства третьей очереди логистического центра Ozon в Зеленодольске состоялась сегодня с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова. Общий объем инвестиций в новый объект составит 2,7 млрд рублей.

По словам Минниханова, строительство третьей очереди логоцентра было необходимо. «Нет сомнений, что это будет востребованный и нужный объект. Компания Ozon очень успешно работает в республике, и мы целиком и полностью этот проект поддерживаем», — подчеркнул он.

Фото: © Салават Камалетдинов/«Татар-информ»

Президент группы компаний «Ромекс Групп» Алексей Прокопенко в своем выступлении отметил, что за четыре года работы на территории Татарстана «Ромекс Групп» реализует пять проектов в Зеленодольске и Елабуге.

«Для нас Татарстан стал уже родным регионом. Благодаря поддержке со стороны руководства республики мы имеем возможность реализовывать здесь этот девелоперский проект. С вводом нового объекта общий объем инвестиций в регион составит более 8 млрд рублей. Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов к середине следующего года в республике составит 180 тыс. кв. метров», – проинформировал он.

Фото: © Салават Камалетдинов/«Татар-информ»

Прокопенко добавил, что благодаря системной работе, проводимой властями республики во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, Татарстан стал лидером по развитию интернет-торговли среди субъектов ПФО.

«Компания Ozon активно поддерживает усилия властей республики по вовлечению татарстанских предпринимателей на рынок интернет-торговли, что открывает новые возможности как для наших покупателей, так и поставщиков», – подчеркнул уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

Третья очередь логоцентра Ozon расположится на территории в 10,3 гектара, а площадь самого здания составит 45 тыс. кв. метров. Оптово-распределительный центр будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. С открытием данного объекта будут созданы 500 новых рабочих мест.

Фото: © Салават Камалетдинов/«Татар-информ»

«Компания Ozon является нашим надежным партнером, у нас много проектов реализуется по всей территории Российской Федерации. Татарстан – один из передовых регионов страны, руководство республики разрабатывает различные методы поддержки, помогает с субсидиями, налоговыми льготами. Татарстан – второй регион после Краснодарского края, где мы активно развиваемся», – уточнил Прокопенко в беседе с журналистами.

Отметим, что первая очередь логистического хаба площадью 37 тыс. кв. метров была запущена в работу в 2020 году. Строительство второй очереди площадью 35,1 тыс. кв. метров, расположенной по соседству с первым складом, началось в сентябре 2021 года. В будущем «Ромекс Групп» планирует реализацию еще двух крупных проектов на территории Татарстана.

В торжественной церемонии строительства третьей очереди логистического центра Ozon в Зеленодольске также принимали участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и управляющий директор Ozon Сергей Беляков.