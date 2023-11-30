Минниханов дал старт строительству одного из крупнейших дата-центров в Татарстане

В Казани стартовало строительство одного из крупнейших центров обработки данных в Татарстане. Его строительство — это следующий этап развития «Таттелекома», который и стал инициатором проекта, заявил Раис республики Рустам Минниханов на церемонии закладки первого камня.

«Начало «Таттелекому» было положено 135 лет назад, а как нынешняя компания он работает уже 25 лет. И то, что мы компанию не распродали и не отдали, является базовым элементом для цифровизации республики», — сказал Раис Татарстана.

Он добавил, что такой крупный центр обработки данных очень нужен для столицы республики.

Общая площадь здания составит 3 тыс. квадратных метров, оно будет рассчитано на 400 телекоммуникационных стоек. Строительство будет проходить в две очереди и завершится в конце 2026 года, рассказал генеральный директор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов.

Он добавил, что в преддверии 2024-го, объявленного в Татарстане Годом научно-технологического развития, это событие знаменует собой также формирование базы для подготовки студентов и научных работников в области вычислительных наук и анализа данных.

ЦОД будет потреблять 1,8 МВт электроэнергии, что сопоставимо с энергопотреблением двух жилых комплексов размером с Азино. Обеспечивать центр электроэнергией будет трансформаторная подстанция мощностью 3,6-4 МВт, которая расположится рядом.