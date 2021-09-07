Минниханов дал старт строительству лицея и детсада в Нижнекамске

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Нижнекамский район, где дал старт строительству лицей №38 «Проектория» и детского сада №100 «Центр развития ребенка». Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, технический лицей рассчитан на около 800 детей, проживающих в микрорайоне №34. Планируется, что образовательное учреждение будет готовить абитуриентов для Нижнекамского химико-технологического института и высшей школы нефти г. Альметьевска. Школьники будут учиться по углубленным программам по математике, физике, информатике, химии и английскому языку.

Проект школы включает универсальные и учебные кабинеты естественно-научного профиля, медиацентр, пресс-центр, IT-полигон, универсальные мастерские для технического творчества, многопрофильные мастерские и другие кабинеты и зоны.

В настоящее время в микрорайоне имеется только один детский сад, который перегружен более чем на четверть — на 28%. Новое здание позволит увеличить доступность мест в детских садах. Он рассчитан на 320 детей в возрасте от двух до семи лет.