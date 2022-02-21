Минниханов дал старт республиканской олимпиаде по предпринимательству среди школьников

Фото предоставлено пресс-лужбой АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

На прошедшей 18 февраля коллегии Минпромторга РТ Рустам Минниханов объявил о старте масштабной олимпиады по предпринимательству на приз Президента Татарстана среди школьников 9-11-х классов. Главным призом будет денежное вознаграждение, которое получит лучший молодой предприниматель республики.

Олимпиада включает в себя прохождение бизнес-симулятора Business cats, который позволяет выявлять предпринимательские способности кандидатов с наивысшим уровнем аналитики, общения и навыками командования. Это нескучный способ определения талантов, потому что, с одной стороны, это увлекательная игра, а с другой — хороший способ развить предпринимательские способности.

Фото предоставлено пресс-лужбой АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Участники президентской олимпиады поборются за звание лучшего предпринимателя Республики Татарстан. Интересным этапом является то, что участникам сначала придется посоревноваться на районном уровне, где определится лучший молодой предприниматель района. Это хорошая возможность для участников олимпиады получше познакомиться с единомышленниками и показать свои знания. А затем победители районных этапов будут соревноваться за звание лучшего на республиканском уровне. Каждый последующий этап представляет из себя всё большее погружение в мир предпринимательства, потому что олимпиада — это не только соревнование, но и нетворкинг.

Олимпиада состоит из четырех этапов. Первый отборочный этап проводится дистанционно с 21 февраля по 20 марта 2022 года. В нем могут принять участие все желающие. Далее следует полуфинал отборочного этапа, проводится дистанционно среди победителей отборочного этапа по районам с 23 марта по 7 апреля 2022 года. Следующие этапы предполагают очное присутствие участников Олимпиады в специальном ассесмент-центре.

Фото предоставлено пресс-лужбой АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Финальный этап пройдет в современном центре подготовки рабочих специальностей на территории ОЭЗ «Алабуга». Лучшего предпринимателя республики определит Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов – победители получат крупные денежные призы, а также возможность поступить в «Алабуга Политех» без вступительных экзаменов. Так, победители и призеры смогут заработать крупные денежные призы с помощью своей предпринимательской смекалки.

Для участия в Президентской Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на HR-платформе по ссылке до конца отборочного этапа. Не упусти возможность стать лучшим молодым предпринимателем Республики Татарстан!