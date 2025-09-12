Минниханов дал старт производству в Казани ингредиентов лекарств от онкозаболеваний

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил фармацевтический завод «Север Фармасьютикалз» (входит в группу «Изварино Фарма») и дал старт производству активных фармацевтических ингредиентов лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Завод «Север» ранее, в июле этого года, получил лицензию Минпромторга России на производство высокоактивных фармацевтических субстанций методом химического синтеза. Предполагается, что расширение области лицензирования на биотехнологическое направление произойдет в начале 2026 года.

Предприятие запускает полный цикл производства иммунодепрессантов для пациентов, перенесших пересадку органов, и лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний – от синтеза АФС до упаковки и выпуска препарата на рынок.

Завод создан в тесном партнерстве с Казанским федеральным университетом. Главная цель «Севера» – импортозамещение и достижение лекарственного суверенитета России в области лекарственных препаратов для трансплантологии и лечения онкологических заболеваний. На всех стадиях, от приемки сырья и пробоотбора до упаковки и контроля качества, реализована технология бесконтактного взаимодействия оператора с продуктом.

Рустам Минниханов на новом заводе осмотрел производственные линии и ознакомился с технологией изготовления ингредиентов. Важным участком предприятия является участок производства активных фармацевтических субстанций методом химического синтеза с последующим выделением и очисткой. На площадке создан участок R&D по разработке аналитических методики технологии синтеза субстанций.

Второй участок предназначен для биосинтеза. Он позволяет по своим мощностям закрыть потребности всего рынка РФ и ЕАЭС в препарате «Такролимус» – иммунодепрессанте, широко применяемом для профилактики отторжения трансплантатов.

«Север» представляет собой не только производственный проект полного цикла, но и центр развития в области биологического и органического синтеза КФУ, являясь агрегатором компетенций в области фармацевтической химии для выпускников и аспирантов университета. Производство расположено в санитарно-защитной зоне ПАО «Казаньоргсинтез», которое использует современные экологичные технологические решения, не оказывающие влияния на выпуск фармацевтической продукции.