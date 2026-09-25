Минниханов дал старт отгрузке первых отечественных компрессоров для СПГ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ «Казанькомпрессормаш» в Зеленодольске, где дал старт отгрузке первых отечественных компрессоров смешанного хладагента. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В мероприятии также приняли участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по видеосвязи, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Компрессоры смешанного хладагента мощностью 112 МВт предназначены для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Ранее такие агрегаты в России не производились.

Перед началом отгрузки на испытательном стенде предприятия успешно протестировали первый агрегат при максимальных нагрузках с использованием рабочей среды. Уникальные методики испытаний разработали специалисты «Казанькомпрессормаша» – они не имеют аналогов в отечественной практике.

Минниханов отметил, что запуск отгрузки стал еще одним шагом в обеспечении технологического лидерства страны. Он напомнил, что старт работе сборочно-испытательного комплекса в июне этого года дал Президент России Владимир Путин.

«Сегодня возможности объекта подтверждены конкретными производственными результатами. Это оборудование – уникальное для нашей страны. Сейчас перед предприятием стоит ответственная задача – до декабря изготовить агрегаты для второй технологической линии», – отметил Раис Татарстана.

Лидер республики поблагодарил Президента России за внимание к развитию отечественной промышленности, а также коллектив «Казанькомпрессормаша», конструкторов, инженеров и рабочих.

«Татарстан и дальше будет поддерживать проекты, которые укрепляют технологическое лидерство страны и создают в России новые компетенции мирового уровня», – добавил Минниханов.

Миллер, выступая по видеосвязи, отметил, что теперь в России создана вся цепочка производства отечественного оборудования для крупнотоннажного СПГ. По его словам, это позволяет поставить финальную точку в вопросе технологического суверенитета в данном направлении.

Иванов назвал проект примером масштабного государственно-частного партнерства и поблагодарил руководство Татарстана и сотрудников предприятия за его реализацию.