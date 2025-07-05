news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 июля 2025 13:16

Минниханов дал старт обучающему модулю программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов дал старт обучающему модулю программы «Батырлар. Герои Татарстана»
Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с участниками Специальной военной операции из республики и дал старт новому обучающему модулю республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана». Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Проект предназначен для ветеранов и действующих участников СВО.

«Поступило более 1,6 тыс. заявок. Нет сомнений, что ребята справятся с поставленными задачами!» – отметил Минниханов.

Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

#Батырлар. Герои Татарстана #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Корректировка пенсии: как жителям Татарстана увеличить размер выплат

Корректировка пенсии: как жителям Татарстана увеличить размер выплат

4 июля 2025
Названа категория пенсионеров, получающих более 160 тыс. рублей в месяц

Названа категория пенсионеров, получающих более 160 тыс. рублей в месяц

4 июля 2025