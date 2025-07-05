Минниханов дал старт обучающему модулю программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с участниками Специальной военной операции из республики и дал старт новому обучающему модулю республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана». Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Проект предназначен для ветеранов и действующих участников СВО.

«Поступило более 1,6 тыс. заявок. Нет сомнений, что ребята справятся с поставленными задачами!» – отметил Минниханов.