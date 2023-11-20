Минниханов дал старт лидер-форуму «Аддитивные технологии — новая реальность»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

V лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность» стартовал сегодня на площадке казанского ИТ-парка имени Башира Рамеева. Аддитивные технологии являются основой перехода к новому технологическому укладу, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия.

«Татарстан всегда находился в авангарде перехода к новому технологическому укладу, основой которого являются аддитивные технологии. В республике это стало возможным благодаря мощной промышленной базе и развитому научно-образовательному и технологическому комплексу», — отметил Минниханов.

Он отметил, что по объемам выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции Татарстан занимает первое место среди субъектов ПФО и пятое по стране. Минниханов добавил, что несмотря на санкции, экономика республики в прошлом году продемонстрировала рост.

«Сегодня аддитивные технологии во всем мире развиваются стремительными темпами проникая почти во все отрасли. Эти технологии позволяют не только улучшить характеристики существующих изделий, но и создавать принципиально новые конструкции, которые невозможно изготовить другими способами», — подчеркнул Раис Татарстана.

По его словам, к 2030 году две трети всей изготавливаемой в мире продукции будут содержать напечатанные комплектующие. В нашей стране также наблюдается взрывной рост аддитивного производства. Так, в прошлом году обороты компаний, работающих в этой сфере, выросли в пять раз.

«Татарстан выступает не только потребителем аддитивной продукции, но и готов играть роль генератора ключевых решений», — заключил Минниханов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета сообщил, что российские власти должны создавать условия для создания и внедрения отечественных технологий, в том числе через комплексную систему господдержки и привлечение внебюджетных средств:

«Нужно интенсивно развивать и внедрять новые технологии, разрабатывать новую продукцию, создавать то, что будет определять нашу жизнь на ближайшую перспективу», — сказал российский лидер.