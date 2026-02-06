Минниханов дал ряд поручений Минземимуществу РТ

Минземимуществу РТ следует обратить особое внимание на задолженность по арендной плате за государственное и выморочное имущество. Такое поручение дал сегодня на итоговой коллегии ведомства Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Эту работу, я думаю, системно надо проводить. Это очень важная работа», – отметил татарстанский лидер.

«Второе, конечно же, работа с Росреестром, чтобы мы имели полную картину собственников, имели понимание, где и какая стоимость у нас. Я считаю, что это очень важно», – добавил Минниханов.

Отдельно он отметил вопрос целевого использования охранных земель.

«У нас очень много переведенных земель. И самое главное – чтобы мы эти земли правильно использовали. Поэтому в части этой работы, министерство и муниципалитеты, обратите внимание на эти вопросы», – заключил Раис РТ.