Минниханов дал ряд поручений финансистам Татарстана

Ситуация с доходной частью бюджета требует непрерывной работы от всех задействованных структур. Такими словами начал подводить итоги совещания финансовых, казначейских и налоговых органов, состоявшегося в Доме Правительства РТ, Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«По налогу на прибыль ряд крупных предприятий снизили свои платежи, в основном по объективным причинам. В связи с этим необходимо вести постоянный мониторинг текущих показателей предприятий, анализировать их прогнозы, принимать меры для поддержки производителей», — заявил Минниханов, поручив Минэкономразвития РТ совместно с Минфином РТ и УФНС по РТ координировать эту работу

По налогу на доходы физических лиц Рустам Минниханов поручил продолжить работу комиссий по легализации «теневой» заработной платы для сокращения неформального рынка труда и оформления трудовых отношений.

«В рамках комиссий необходимо активизировать работу по сокращению задолженности по НДФЛ. По ряду районов допущен рост текущей налоговой задолженности: Набережные Челны, Сабинский, Нижнекамский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Апастовский и Лаишевский районы. Это недопустимая ситуация. Главам — срочно разобраться», — обратился Раис республики к руководителям муниципалитетов.

Еще одной темой стал сбор имущественных налогов с физических лиц. Рустам Минниханов отметил, что государственным и муниципальным органам, федеральным службам и предприятиям необходимо провести разъяснительную работу в трудовых коллективах и обеспечить уплату имущественных налогов за 2023 год в установленный срок.

Кроме того, Раис Татарстана призвал провести детальный анализ по неналоговым доходам от использования муниципальных земель и имущества.

«В ряде муниципалитетов допущен рост задолженности по арендным платежам к аналогичному периоду прошлого года: Зеленодольский, Мензелинский, Лениногорский и Тукаевский районы. Прошу глав совместно с Министерством земельных и имущественных отношений и Министерством финансов принять необходимые меры», — сказал Минниханов.

Относительно расходов консолидированного бюджета республики Минниханов отметил, что за девять месяцев они составили 62,9% от годового плана. В связи с этим он обратился к министерствам, ведомствам и муниципалитетам с требованием обеспечить эффективные затраты и полное освоение финансовых средств, в том числе федеральных, и сделать это не в последние дни года.

«Часть доходов от внебюджетной деятельности учреждений направляется на повышение оплаты труда. Это важный резерв увеличения заработной платы и привлечения квалифицированных кадров», – — перешел к следующей теме Минниханов. При этом он отметил низкое исполнение плана в Черемшанском, Тюлячинском, Балтасинском, Рыбно-Слободском, Актанышском, Кайбицком, Тукаевском и Азнакаевском районах.

Раис Татарстана напомнил, что отраслевые министерства и муниципалитеты проводят работу по формированию и проверке тарификации оплаты труда работников бюджетной сферы.

«Важно со всей ответственностью отнестись к этой работе, никаких ошибок и отклонений в расчетах быть не должно. Это очень важный вопрос, от которого во многом зависит эффективная, качественная работа наших учреждений образования, здравоохранения, культуры и других сфер», — констатировал он.