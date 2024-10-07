Минниханов дал поручения по реставрации зданий в историческом центре Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел ряд объектов в историческом центре Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Первым Минниханов осмотрел здание бывшего Александровского приюта на улице Бутлерова, которое в настоящее время находится в ведении Института археологии имени Халикова. Объект, построенный в 1889 году, в последний раз капитально ремонтировался еще в 1980-х. Два года назад специалисты провели противоаварийные работы, укрепив фундамент и стены. Раис РТ после осмотра объекта поручил заняться разработкой проектно-сметной документации для проведения дальнейших ремонтных и реставрационных работ. Займутся вопросом Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия и Татинвестгражданпроект.

Кроме того, руководитель республики поручил разработать концепцию будущего пространства на территории бывшей фабрики «Адонис» и Дома Михляева. По его мнению, подойти к работам необходимо комплексно, как в случае с историческим кварталом на улицах Рахматуллина и Профсоюзной.

Кроме того, Рустам Минниханов посетил сквер «Казанские наличники» на улице Груздева. Отличительной особенностью общественного пространства является коллекция исторических наличников — благоустройство проведено силами активистов волонтерского движения «Том Сойер Фест — Казань» и при безвозмездной помощи партнеров. Сегодня выставка пополнилась новым экспонатом — наличником со ставнями и звездой. В 1950-х годах он украшал дом, принадлежавший ветерану Великой Отечественной войны. Сейчас этого объекта больше нет — после переезда жившей в нем семьи ветхое здание было снесено.

«Сохранить наши традиции, найти мастеров, которые прекрасно делали эти наличники — вами проведена огромная работа, — заметил Раис РТ. — У нас будет новый центр ремесел и мы обязательно эту тематику там будем развивать. Этот сквер и для жителей, и для туристов будет очень привлекательным местом».

Посетил Рустам Минниханов и исторический квартал на улицах Рахматуллина и Профсоюзной, где сейчас ведутся восстановительные работы. В частности, участники объезда осмотрели флигель Усадьбы Сапугольцева. Работы в объекте культурного наследия завершены — его планируют использовать под проведение выставок картин.

Заключительной точкой осмотра стал Петропавловский собор в Казани. Вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом он оценил ход реставрационных работ, которые реализуются в храмовом комплексе, и экспозицию музея.

В объезде исторических зданий в центре города также приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.