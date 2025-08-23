Минниханов дал поручения по поводу празднования Дня республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства региона поручил обеспечить порядок во время празднования Дня республики, который будет отмечаться на следующей неделе, 30 августа, и провести его на высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Этот памятный день объединяет множество национальностей и конфессий, все поколения уроженцев и жителей Татарстана», – подчеркнул он.

«Обращаюсь к организаторам, главам районов и городских округов, – [необходимо] провести праздничные мероприятия на высоком организационном уровне», – отметил руководитель республики.

«И самое главное в рамках праздника – это чествование передовиков, ветеранов, участников специальной военной операции», – акцентировал Минниханов.

«Совместно с правоохранительными органами проработать все вопросы безопасности, организовать дежурство на местах», – добавил он.

Кроме того, Раис Татарстана упомянул события, которые будут предшествовать Дню республики. Это, в частности, организуемое Всемирным конгрессом татар «Милләт җыены», которое соберет около тысячи делегатов из 68 регионов России и 27 стран мира. А также IV Казанский глобальный молодежный саммит, на который приедут гости из 42 стран.