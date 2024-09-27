Минниханов дал поручения Минстрою РТ в связи с новой программой модернизации сетей ЖКХ

Определить наиболее проблемные территории и объекты в Татарстане и внести соответствующие предложения поручил Раис РТ Рустам Минниханов Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. В своем ежегодном послании к Госсовету республики Минниханов заявил, что особое внимание в будущем году будет уделено сфере ЖКХ, которая затрагивает каждого жителя республики.

«Одной из болевых точек является состояние объектов коммунальной инфраструктуры. Это мы видим по количеству аварий на сетях, а также по росту жалоб граждан на качество предоставляемых коммунальных услуг», — сказал спикер.

Раис РТ напомнил, что по решению Президента страны Владимира Путина с прошлого года реализуется программа модернизации коммунальной инфраструктуры в России. «В дополнение к ней нами принято решение с 2025 года начать реализацию новой республиканской программы по модернизации коммунальной инфраструктуры», — сообщил Минниханов.

Напомним, анонсирование масштабной программы в Татарстане состоялось летом этого года. «Каждый район, каждый город в этом нуждается, — заявил руководитель республики. — Мы обязательно продолжим реализацию программ, направленных на повышение качества жизни населения».

Также, по словам Минниханова, большая работа ведется по всей республике по приведению в порядок дворов многоквартирных жилых домов. Он также озвучил цифры: программа «Наш двор» уже затронула почти 1,5 млн татарстанцев и более 8 тыс. многоквартирных домов.

«Современные и разнообразные детские и спортивные площадки появились в шаговой доступности от дома для порядка 300 тысяч детей. Все это оказывает огромное положительное влияние на жизнь наших граждан. А это для нас — самое главное!» — заявил Рустам Минниханов.