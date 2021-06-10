Минниханов дал поручение главам районов усилить контроль за безнадзорными животными

Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам районов усилить контроль за бездомными животными и животными, гуляющими без хозяев на улице. Об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«На совещании Президент жестко поставил задачу перед руководителями муниципалитетов. Это их зона ответственности, они не должны допускать таких случаев [нападения бездомных собак на людей]. <...> На муниципальном уровне каждый на своей территории должен провести работу и привлекать к ответственности, в том числе хозяев, которые выпускают собак на улицу без присмотра, без намордников и ошейников», — сказала Галимова.

На данный момент в Татарстане оперативно решаются вопросы, связанные с безнадзорными животными. При этом последние факты нападений показывают, что не только бездомные животные, но и собаки, у которых есть владельцы, нападают на людей.

«Сейчас нужно заниматься отловом и размещением собак и задействовать частные приюты», — отметила она.

Напомним, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов республики организовать работу по отлову безнадзорных животных и дальнейшему их размещению в соответствующие приюты после инцидента с нападением бездомных собак на мальчика в Осиново.