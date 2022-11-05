Минниханов дал 10 дней для завершения подготовки к отопительному периоду в Татарстане

33 района Татарстана уже получили паспорта готовности к отопительному периоду. 12 городов и районов, еще не завершившие работы, должны отчитаться о готовности до 15 ноября, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам Минниханов.

Он поручил Минстрою, главам городов, районов и руководству предприятий энергетики ЖКХ взять под особый контроль возможные риски в зимний период, а также готовиться к оперативному реагированию на возможные аварии.

«К сожалению, зимние месяцы являются одними из самых неблагополучных с точки зрения пожаров в жилом фонде, – подчеркнул руководитель РТ. – Еще одна печальная статистика – отравление жителей угарным газом. В прошлом году в республике было зафиксировано 49 происшествий, связанных с отравлением граждан угарным газом, в результате погибло 16 человек, из них один ребенок».

Минниханов отметил, что в 2022 году зарегистрировано уже 32 такие ситуации. В результате девять человек погибли, 66 пострадали. Среди них было 27 детей.

Он поручил также организовать профилактические рейды, охватив особым вниманием жилье многодетных семей, а также одиноких и престарелых татарстанцев. Кроме того, важно проводить проверку мест проживания социально неблагополучных граждан, чтобы избежать самовольных врезок в электросети и газовое хозяйство, а также других недочетов.