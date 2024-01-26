Минниханов, Чупшева и Шувалов обсудили реализуемые в Татарстане инвестпроекты

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой и с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

«Обсуждались перспективы сотрудничества Республики Татарстан с Агентством стратегических инициатив и Госкорпорацией ВЭБ.РФ», – сообщает пресс-служба руководителя республики.

Кроме того, стороны рассмотрели инвестиционные проекты, которые реализуют в регионе при поддержке госкорпорации.