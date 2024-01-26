Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов, Чупшева и Шувалов обсудили реализуемые в Татарстане инвестпроекты
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой и с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.
«Обсуждались перспективы сотрудничества Республики Татарстан с Агентством стратегических инициатив и Госкорпорацией ВЭБ.РФ», – сообщает пресс-служба руководителя республики.
Кроме того, стороны рассмотрели инвестиционные проекты, которые реализуют в регионе при поддержке госкорпорации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»