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Экономика 26 января 2024 19:01

Минниханов, Чупшева и Шувалов обсудили реализуемые в Татарстане инвестпроекты

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Минниханов, Чупшева и Шувалов обсудили реализуемые в Татарстане инвестпроекты
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой и с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

«Обсуждались перспективы сотрудничества Республики Татарстан с Агентством стратегических инициатив и Госкорпорацией ВЭБ.РФ», – сообщает пресс-служба руководителя республики.

Кроме того, стороны рассмотрели инвестиционные проекты, которые реализуют в регионе при поддержке госкорпорации.

#Рустам Минниханов #Игорь Шувалов
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