Минниханов: ЦУМ должен быть многофункциональным кластером

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Центр уникального мастерства должен быть не торгово-выставочным пространством, а многофункциональным кластером, который решает комплексные задачи по сохранению и укреплению культурного кода Татарстана. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету РТ.

«В рамках реализации задачи по развитию креативных индустрий в текущем году начал свою работу Центр уникального мастерства», – напомнил он.

Минниханов добавил, что сейчас в Татарстане ведется строительство девяти новых объектов культуры и капремонт 38. Кроме того, по его словам, продолжается работа по укреплению материально-технической базы отрасли культуры.

«После масштабной реконструкции свои двери открыл Казанский государственный театр юного зрителя, который призван стать центром притяжения для творческой молодежи», – сказал он.