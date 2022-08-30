Минниханов: Цифровые сервисы плотно вошли в нашу жизнь

В казанском парке Тысячелетия проходит семейный фестиваль цифровых технологий «TatFuture». Мероприятие торжественно открыл Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также его сопровождали министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, глава Минцифры Айрат Хайруллин и мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Очень интересный, содержательный фестиваль. Мы будем практиковать такие мероприятия и впредь. Образ нашей жизни меняется, цифровые сервисы плотно вошли в нашу жизнь. Сегодня в республике ведется серьезная работа в части развития госуслуг, перевода функционала наших министерств в цифровой формат», — сказал Президент РТ.

Он подчеркнул, что ключевую роль в цифровизации сегодняшнего мира играет молодежь. Для развития потенциала талантливых молодых людей в РТ открывается новый IT-парк, который станет самым большим в республике технопарком.

Рустам Минниханов и глава Минстроя России осмотрели площадку фестиваля, состоящую из нескольких тематических зон. Организаторы подготовили для гостей различные активности: медиаинсталляции, павильон цифрового искусства, выставка NFT, зона VR/AR, достижения робототехники.