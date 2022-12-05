Минниханов: «Как бы наши недруги не стремились сеять вражду, у них ничего не получится»

Необходимость охраны культурного и природного наследия, укрепление сотрудничества государств и вопросы включения обсерваторий КФУ в Список Всемирного наследия обсудили участники открывшегося в Казани международного форума к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО. Подробнее – в материале «Татар-информа».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Объекты Всемирного культурного наследия Татарстана открывают новые возможности для укрепления мира и согласия»

Первым участников форума на пленарном заседании поприветствовал Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Отрадно, что, несмотря на непростую обстановку, вы нашли время и возможность приехать в нашу республику, где мирно живут представители 173 национальностей, бережно сохраняются традиции мировых культур, где год от года крепнут и развиваются принципы добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия», – заявил он.

Руководитель республики отметил, что сотрудничество Татарстана по линии программ ЮНЕСКО имеет необъятные горизонты — это программы ассоциированных школ, взаимодействие в сети творческих городов ЮНЕСКО, а также в сфере информации, биоэтики, искусственного интеллекта. «Ценности, которые представляет ЮНЕСКО, невероятно важны для человечества. Диалог культур и цивилизаций, построение мира посредством международного сотрудничества в области образования, науки и культуры, приоритет духовного над материальным — все это требует постоянного осмысления и приумножения», — сказал он.

Минниханов заметил, что за 50 лет действия Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия в мире было признано и внесено в Список ЮНЕСКО свыше 1,1 тыс. объектов, что «способствует повышению их статуса и увеличению туристического потока». По его словам, Россия принимает активное участие в деятельности по защите, сохранению и популяризации культурного и природного наследия, Татарстан также участвует в этом процессе. Так, в 2000 году в Список Всемирного наследия был включен Историко-архитектурный ансамбль Казанского Кремля, в 2014 году — Болгарский историко-археологический комплекс, в 2017-м — Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.

По мнению Президента РТ, объекты Всемирного культурного наследия Татарстана представляют интерес не только как памятники истории, архитектуры и культуры, но и как объекты духовно-религиозного назначения, объекты, открывающие новые возможности для укрепления политики мира и согласия.

«Будущий год в республике объявлен Годом национальных культур и традиций. Уверен, традиционные ценности и диалог культур будут содействовать развитию сообщества, основанного на взаимном уважении и культурном обогащении. Сохраняя приверженность принципам и идеалам ЮНЕСКО, мы намерены продолжить сотрудничество и взаимодействие с его консультативными органами», — отметил он.

Президент РТ упомянул, что в 2020 году в предварительный список ЮНЕСКО от России включен новый объект — Астрономические обсерватории Казанского федерального университета. «Это уникальное явление не только для Татарстана, но и для страны в целом. Ранее подобных самостоятельных номинаций, связанных с темой науки, в России не было», — констатировал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов пояснил, что Астрономические обсерватории — совершенно новая номинация, которая представляет выдающуюся универсальную ценность, вклад российской и татарстанской науки в мировое культурное наследие. Татарстан, по его словам, рассчитывает и на поддержку беспрецедентной программы создания полилингвальных образовательных учреждений. На данный момент в республике создано уже шесть комплексов «Адымнар — путь к знанию и согласию».

«Политические трудности носят временный характер»

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан никогда не откажется от веры и традиционных ценностей, от уважения ко всем народам и культурам, от любви к родине. «Наше богатое религиозное наследие – еще одно подтверждение тезиса о том, что, несмотря на разную веру, мы едины и мы вместе. Сегодня с молитвой в мечетях и храмах мы встаем на защиту своей страны. И как бы наши недруги не стремились посеять национальную и религиозную вражду, у них ничего не получится», – сказал он.

Руководитель республики выразил убеждение, что только сплотившись вокруг национального лидера, Президента РФ Владимира Путина, россияне способны защитить свою страну, сохранить свою историю, уникальное многообразие и самобытность культуры. «Политические трудности носят временный характер. Через ключевые принципы ЮНЕСКО, через взаимодействие и диалог мы будем вновь слышать и понимать друг друга», – отметил Минниханов.

По его мнению, международный форум к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО может послужить объединению, преодолению расхождений, выходу на новый уровень сотрудничества.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С приветственным словом к участникам форума также обратилась министр культуры России Ольга Любимова. Она сообщила, что Министерство культуры ожидает рассмотрение вопроса о включении Астрономических обсерваторий КФУ в Список ЮНЕСКО на 46-й сессии Комитета Всемирного наследия.

«В 2021 – 2022 годах на рассмотрение в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО переданы номинационные досье четырех объектов, в том числе Астрономических обсерваторий КФУ. Сейчас эта номинация проходит процедуру оценки консультативными органами ЮНЕСКО для последующего включения в Список Всемирного наследия», – рассказала глава Минкультуры.

Она добавила, что объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Татарстане уникальны не только с точки зрения их исторической ценности, они являются неповторимым свидетельством взаимодействия православной и мусульманской традиции, демонстрируют взаимовлияние и взаимообогащение культур.

«К сожалению, в условиях непрекращающейся политизации площадки ЮНЕСКО в этом году в Казани не состоялась 45-я сессия Комитета Всемирного наследия, на которой ожидалось рассмотрение номинационного досье и включение в список исторического центра Гороховца. Отказ от проведения сессии был не нашим решением», – заявила она.

Министр заверила, что Россия остается открытой к диалогу и международному сотрудничеству во всех сферах, в том числе в вопросах сохранения культурного и природного наследия.

«Работаем над тем, чтобы число объектов Всемирного природного наследия продолжало расти»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин зачитал приветствие главы МИД Сергея Лаврова. В нем говорится, что юбилей Конвенции – не просто знаменательная дата, но и возможность подвести определенные итоги, связанные с реализацией ее положений. «За полвека этот уникальный правовой инструмент снискал самое широкое признание. По сути, стал флагманской программой ЮНЕСКО, благодаря которой удалось сберечь тысячи памятников культуры и природы общечеловеческого значения, 31 из них находится в России», – подчеркнул Лавров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От себя Вершинин добавил, что проведение такого форума – знаковое событие и для России, и для всего мира. «Он проводится в непростых условиях, как дань уважения к тому, что делает республика. В этой связи меня особенно сильно поразила преемственность поколений. И то, что в этом зале находятся люди самых разных поколений, конфессий – это очень сильно», – заявил он.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов рассказал, что в России 11 объектов природного наследия, общая площадь которых составляет почти 24 млн гектаров. По их количеству наша страна занимает четвертое место в мире. «Мы работаем над тем, чтобы число объектов Всемирного природного наследия продолжало расти. В предварительный Список ЮНЕСКО включены еще шесть территорий в России. Ждем решения ЮНЕСКО», – отметил он.

Керимов предложил закрепить в законодательстве правовой статус объектов Всемирного природного наследия как территорий с особым режимом природопользования, а также усилить работу по программам партнерства. «У нас пока это не очень развито, но ряд крупных компаний начинают участвовать в природоохранных мероприятиях, например, на Западном Кавказе, на Камчатке. Государство должно предложить бизнесу прозрачные механизмы по взаимодействию в рамках охраны объектов Всемирного природного наследия. Бизнес же сделает это частью своей корпоративной политики. Кроме того, необходимо честно учитывать влияние человека на природные комплексы», – заметил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На заседании также прозвучало приветствие Полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Он выразил убеждение, что «география и состав объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО будет расширяться за счет включения достопримечательностей российских регионов, богатых национальными культурами, историческими памятниками и незабываемыми природными ландшафтами».

«Участвуя в таких благих делах, мы сами становимся добрее, лучше и обретаем духовность»

С основным докладом на пленарном заседании выступил Государственный Советник Татарстана, Посол Доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев. Он отметил, что Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия за прошедшие годы на деле доказала свою жизнеспособность и значимость. «Конвенция стоит на страже культурного и природного многообразия нашей планеты, объединяя страны в их стремлении сохранить для будущих поколений уникальные рукотворные и природные памятники», – подчеркнул он.

Шаймиев напомнил, что Советский Союз присоединился к Конвенции в начале 1989 года. «За прошедшие годы наша страна, в том числе Татарстан, внесли огромный вклад в международное сотрудничество по выполнению положений комиссии, которая предоставила возможность показать миру наше истинное наследие. Благодаря комиссии мы включили наши объекты в Список Всемирного наследия, получая дополнительную гарантию их сохранности и приобщаясь к мировому опыту управления ими», – заметил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государственный Советник рассказал о работе, которая проводилась в Татарстане, по воссозданию древнего города Болгар и острова-града Свияжск. Для этого в 2010 году был создан республиканский фонд «Возрождение», «деятельность которого получила всенародную поддержку». Благодаря профессиональной команде историков, археологов, реставраторов, строителей было восстановлено около 60 памятников истории и культуры, добавил Шаймиев.

«Мы признательны благотворителям и инвесторам, жителям Татарстана, возрождавшим эти древние города в едином порыве вне зависимости от возраста, веры и национальной принадлежности. Все было сделано от души и для души. Таков девиз нашего фонда. Участвуя в таких благих делах, мы сами становимся добрее, лучше и обретаем духовность. Это, по сути, возрождение не только материального, но и духовного», – заявил он.

По словам Государственного Советника, благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова проводилась работа по включению Болгара и Свияжска в Список Всемирного наследия. «Важно, что все делалось с соответствующим научными сопровождением на международном уровне и с соблюдением всех требований ЮНЕСКО. И сегодня мы располагаем специалистами, которые способны на дальнейшие подвиги в этой области», – уточнил он.

По мнению Шаймиева, одновременное воссоздание мусульманских и православных святынь – верное направление, которое полностью соответствует принципам сохранения культурного многообразия и нравственных ценностей ЮНЕСКО, а также проверено временем.

«Передавая молодому поколению наше наследие, мы должны быть уверены в том, что оно способно сохранить его во благо будущего. Следовательно, крайне важно воспитать молодежь знающей и ценящей свое наследие, уважающей наследие других, воспринимающей многообразие языков и культур. Как говорится, зерно должно упасть в благодатную почву», – сказал он.

Для этого в республике реализуется масштабный проект по созданию полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар – путь к знанию и согласию». Учащиеся воспитываются в соответствии с принципами ЮНЕСКО, заключил Государственный Советник.