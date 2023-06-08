Минниханов: Бюджет отрасли образования в Татарстане с 2010 года вырос почти в семь раз

Консолидированный бюджет отрасли образования в Татарстане с 2010 года вырос почти в семь раз и составляет 120 млрд рублей. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов на Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.

«Это достаточно большие средства, которые мы направляем в том числе на строительство школ и детских садов, ремонт образовательных организаций, оснащение их оборудованием, реализацию отраслевых программ, совершенствование системы подготовки кадров», — заявил руководитель республики.

Расходы на образование — это не просто социальное обязательство государства, это инвестиции в будущее с высокой отдачей, убежден он.

По словам Минниханова, неотъемлемой частью российского образования являются сохранение исторического и духовного наследия, формирование традиционных ценностей, многонациональный и многоконфессиональный мир и согласие.

Он отметил, что Татарстан, как крупный научно-образовательный центр России, насчитывает 127 организаций научного комплекса, которые реализуют исследования и разработки с ежегодным объемом финансирования 22,5 млрд рублей.

В республике также действуют 45 высших учебных заведений, занимающих высокие позиции в международных рейтингах. 143 тыс. студентов получают высококвалифицированную подготовку по всем специальностям, подчеркнул Раис РТ.

В вузах Татарстана обучается 21 тыс. иностранных граждан. Самое большое количество иностранных студентов — из стран Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Кроме того, Татарстан занимает лидирующие позиции в сотрудничестве с государствами Центрально-Азиатских регионов, добавил Минниханов.

«Заключено более 700 соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами в сфере образования по вопросам организации совместных образовательных программ, в том числе программ двойных дипломов, совместной научно-исследовательской деятельности, участию в совместных конференциях, научных визитах и симпозиумах, академической мобильности и публикаций», — заметил он.

Правительство республики реализует собственную меру поддержки взаимодействия академического сообщества — грант «Алгарыш». Он предоставляет возможность пройти стажировки для молодых специалистов, ученых и профессорско-преподавательского состава. С 2006 года было выделено более 5,5 тыс. таких грантов, сказал Минниханов.

В завершение он выразил уверенность в том, что работа форума внесет значительный вклад в решение задач, стоящих перед сферой образования.

«Именно системное совершенствование образования и воспитания — залог успешного будущего наших стран, их технологического лидерства и благополучия населения», — заключил Раис РТ.

На Международный форум министров образования «Формируя будущее» в Казань прибыли делегации 31 дружественной страны. Всего в этом крупнейшем тематическом событии принимают участие 101 иностранный гость.

Среди стран-участниц — Египет, Катар, Бразилия, Оман, Сенегал, Мали, Зимбабве, ЦАР, Сирийская Арабская Республика, ОАЭ, Пакистан, Мьянма, Куба, Венесуэла, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и другие.

Мероприятие организовано Министерством просвещения России и Правительством Татарстана.