Минниханов: Быть социальным работником непросто — нужны выдержка и умение сопереживать

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Сегодня он посетил Казанский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства, передает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов ознакомился с условиями содержания и проживания пациентов учреждения, рассчитанного на 337 человек. Всего в интернате шесть отделений. Для обучения и занятий оборудованы учебные классы, комната для обучения бытовым навыкам (обучение приготовлению пищи, подготовки к сопровождаемому проживанию и прочее).

Высокому гостю показали зал для процедур реабилитации, библиотеку, жилые комнаты. Президент пообщался с работниками столовой, которые рассказали о рационе и ежедневном меню для проживающих в интернате.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

В доме-интернате есть спортивная команда — она участвует во всероссийских и международных соревнованиях. В 2022 году сборная интерната стала победителем Всероссийской спартакиады специальной олимпиады по мини-футболу в Санкт-Петербурге. Спортсмены поблагодарили Рустама Минниханова за спортивную площадку, где проходят тренировки. Гость подарил им новые футбольные мячи.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

В актовом зале прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника.

«Быть социальным работником непросто. Ваша работа требует большой отдачи, выдержки, моральных и физических усилий, терпения и умения сопереживать. В наше время только самые неравнодушные люди выбирают делом своей жизни эту гуманную профессию», — сказал Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Так, сегодня более 9,5 тыс. работников социальной отрасли помогают 1,5 млн татарстанцев, среди которых — ветераны, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, дети и пожилые люди.

Президент РТ отметил, что из-за коронавируса на плечи работников социальной сферы в последние годы легла дополнительная нагрузка. В режиме изоляции почти 2 тыс. сотрудников стационарных социальных учреждений прожили вместе со своими подопечными 19 смен по 14 дней.

«В этой сложной ситуации вы остались преданны своей работе и зачастую в ущерб личному времени продолжили исполнять свой профессиональный долг», — подчеркнул руководитель республики.

Он отметил, что Президентом России Владимиром Путиным и Правительством социальной службе оказывается всесторонняя поддержка. Также социальным учреждениям помогают и региональные власти. Так, с 2015 года на проведение капремонта 86 стационарных организаций социального обслуживания населения было выделено более 1 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Рустам Минниханов вручил государственные награды Республики Татарстан и Благодарности Президента Татарстана наиболее отличившимся работникам социальной отрасли. Также дому-интернату был вручен сертификат на приобретение специализированного автомобиля ГАЗель Next с подъемным механизмом для перевозки инвалидов-колясочников.