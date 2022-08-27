Минниханов: Будущее международных отношений во многом лежит на плечах дипломатов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников V Глобального форума молодых дипломатов, который стартовал в Казани. По его мнению, будущее международных отношений в значительной мере зависит именно от дипломатов.

«Ответственность за будущее международных отношений во многом лежит на плечах дипломатов. Успешные результаты работы зависят от вашей общей подготовки, установленных связей, нацеленности на поиск взаимовыгодных условий. В этом контексте сложно переоценить значимость, в том числе для вашего профессионального роста, подобных диалоговых площадок, которые опираются на концепцию горизонтальной дипломатии», — обратился Президент РТ к участникам события.

Минниханов пожелал молодым дипломатам провести форум в конструктивном ключе, а также установить полезные контакты и поработать над новыми созидательными инициативами, а в свободное время — насладиться богатым культурно-историческим наследием Татарстана.

В Казань на форум приехали более ста делегатов из 50 стран. Они обсудят наиболее актуальные современные вызовы, включая цифровизацию и кибербезопасность.

Итогом форума станет резолюция, направленная на объединение молодых дипломатов, сообщил председатель совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел РФ Константин Колпаков.

«Очень рад, что нам удалось собрать такую представительную публику. Эти три дня будут насыщенными, плодотворными и дадут нам конкретный результат. По итогам мы планируем принять резолюцию, которую мы рассмотрим среди наших коллег. Основной ее посыл — в подчеркивании роли дипломатии как средства мирного решения существующих споров», — заявил он.

Форум молодых дипломатов проходит в рамках Глобального молодежного саммита, который стартует завтра в Казани.