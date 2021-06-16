Минниханов: Будем наращивать товарооборот с Узбекистаном не в процентах, а в разы

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов напомнил, что в апреле по поручению главы Правительства Узбекистана Татарстан посетили хокимы Ташкента и Ташкентской области, министр жилищно-коммунального обслуживания. Это, по словам Минниханова, позволило обменяться опытом по ключевым направлениям развития территорий, и именно такие взаимные визиты делегаций позволяют получать новые практики и налаживать деловые контакты.

«Мы активно развиваем взаимодействие с Узбекистаном. В прошлом году из-за пандемии сократился товарооборот, будем наращивать не в процентах, а в разы», — сказал Президент РТ.

«Узбекско-российские отношения сейчас переживают беспрецедентный подъем. Республика Татарстан под Вашим руководством является одним из самых успешных субъектов Российской Федерации. Уверен, нынешний визит позволит еще больше углубить наши отношения», — заявил премьер-министр Узбекистана.