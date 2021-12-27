Минниханов: Будем думать, какие еще меры поддержки можно оказать возрастному населению

В Татарстане изучается возможность разработки новых мер поддержки возрастного населения, заявил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с журналистами.

«Взрослое население должно иметь поддержку. Об этом много и Президент России говорит. Здесь мы тоже будем работать. Будем думать, какие еще меры поддержки можно оказать взрослому населению», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что во время пандемии определенные категории татарстанцев получали продуктовые наборы, и «это очень помогло нуждающимся». «Много меценатов, которые помогают взрослым людям. Даже когда Ураза идет, это же тоже поддержка – пригласить людей, накрыть стол, накормить. И таких форм поддержки может быть очень много», – заметил он.

Кроме того, по словам руководителя республики, в Татарстане нашли хорошую форму поддержки населения с помощью сельскохозяйственных ярмарок, на которых фермеры по доступным ценам реализуют свою продукцию.

«Я всегда такие начинания поддерживаю, и чтобы они не только в Казани проводились, но и в других городах, куда сельчане могли привезти свою продукцию. Для многих это возможность получить доход, а мы субсидируем транспортные затраты. Это и поддержка городского населения. На рынки кто приходит? В основном взрослые люди. И покупают качественную продукцию нашего собственного производства. Люди могут сделать запасы овощей», – отметил он.

Президент РТ заверил, что в республике и дальше будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки. «Ярмарки мы проводили и будем проводить. Я сам их лично посещаю. И всегда мы слышим много позитива», – заключил он.