Минниханов: Братский Татарстан был и будет надежным партнером Туркменистана

фото: пресс-служба Президента РТ

Татарстан был и остается надежным партнером Туркменистана. На территории Туркмении многие годы работают татарстанские предприятия, а сами республики в этом году отмечают 30-летие со дня установления дипотношений, отметил Президент РТ Рустам Минниханов во время встречи с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В начале разговора руководитель РТ поблагодарил собеседника за участие в мероприятиях KazanSummit 2022 и торжествах по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«Несмотря на сложности, наше сотрудничество не только не приостанавливалось, но и продолжает крепнуть. Огромная заслуга в этом принадлежит, конечно же, вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич», — подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что в течение нескольких лет в Туркменистане работают татарстанские предприятия: КАМАЗ, ПАО «Татнефть», «КЭР-холдинг», Казанский вертолетный завод и другие, исполняются контракты на поставки большегрузов, пассажирских судов и другой продукции республики.

«Братский Татарстан был, есть и будет надежным партнером», — отметил Президент Татарстана.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан и дальше продолжит расширять сотрудничество с Татарстаном.

«Нас связывают многовековые исторические связи, для нас это имеет очень большое значение. Мы с большим уважением относимся к трудолюбивому мудрому народу Татарстана», — сказал он.

Также во время встречи выступили представители татарстанских компаний, работающих на территории Туркменистана. Они рассказали о совместных проектах и перспективах сотрудничества.

В заключение Рустам Минниханов вручил Гурбангулы Бердымухамедову госнаграду РТ — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».