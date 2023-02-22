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Минниханов: Большую обеспокоенность вызывает рост налоговой задолженности
Сегодня на итоговом расширенном совещании в Арбитражном суде РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что большую обеспокоенность вызывает рост налоговой задолженности.
На 1 января 2023 года она составила почти 15 млрд 300 млн рублей. Рост по сравнению с 1 января прошлого года – 6,7 млрд рублей.
По словам Минниханова, важная роль по взысканию задолженности отводится судам. Не все организации добросовестно выполняют свои обязанности в этой части, подчеркнул руководитель республики.
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