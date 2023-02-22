Минниханов: Большую обеспокоенность вызывает рост налоговой задолженности

Сегодня на итоговом расширенном совещании в Арбитражном суде РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что большую обеспокоенность вызывает рост налоговой задолженности.

На 1 января 2023 года она составила почти 15 млрд 300 млн рублей. Рост по сравнению с 1 января прошлого года – 6,7 млрд рублей.

По словам Минниханова, важная роль по взысканию задолженности отводится судам. Не все организации добросовестно выполняют свои обязанности в этой части, подчеркнул руководитель республики.

