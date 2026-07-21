Минниханов: Богородицкий монастырь становится духовной доминантой России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Возрождаемый Казанский Богородицкий монастырь становится важной духовной доминантой России и местом притяжения для жителей Казани и гостей города, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Встреча состоялась в Казанском Кремле. Минниханов поблагодарил Патриарха за визит в республику и участие в освящении храма Николы Тульского Казанского Богородицкого монастыря.

«Это знаковое событие свидетельствует о плодотворном сотрудничестве церкви и государства в деле возрождения духовности и восстановления исторической справедливости», – сказал Раис Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Отдельно Минниханов отметил взаимодействие православной и мусульманской конфессий в республике.

«Мы стремимся создавать необходимые условия для представителей всех конфессий, чтобы все чувствовали себя здесь комфортно», – подчеркнул он.

Раис Татарстана также выразил благодарность Патриарху Кириллу за посещение Петропавловского собора, которому в этом году исполняется 300 лет.

«Мы очень ценим ваше доброе отношение к нашей республике. Будем рады вновь видеть вас в гостеприимном Татарстане», – добавил Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Патриарх Кирилл, в свою очередь, назвал Татарстан примером межрелигиозного сотрудничества и отметил отсутствие конфликтов между представителями разных конфессий.

«Никаких негативных сигналов я никогда не получал. Никаких конфликтов, подозрений, конкуренции. Татарстан – замечательный пример межрелигиозного сотрудничества. Пример того, как люди разных религий, но будучи гражданами одной страны, могут совместно трудиться во благо своих общин и нашего государства. Выражаю вам особую благодарность. Взирая на ваше отношение к православию и исламу, все остальные проникаются необходимостью поддерживать и сохранять высокий уровень межрелигиозного взаимодействия», – отметил Патриарх Кирилл.



Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во встрече также приняли участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

После беседы Патриарх Кирилл встретился с Героем Труда России, Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым и полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым.