Минниханов: «Богатое наследие ислама дает основу для ответа на вызовы современности»

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов проводит рабочий день в Москве, где собрались верховные муфтии стран СНГ, религиозные лидеры и политики из 30 стран исламского мира. Все они – участники XXI Международного мусульманского форума. О чем говорил в своем выступлении Минниханов – в материале «Татар-информа».





XXI Международный мусульманский форум проходит в Москве с 14 по 16 декабря

Фото: rais.tatarstan.ru

Мишустин обратился к участникам Международного мусульманского форума в Москве

XXI Международный мусульманский форум проходит в Москве с 14 по 16 декабря. Официально он открылся сегодня. Мероприятие организовало Духовное управление мусульман России.

В этом году событие приурочено к 1500-летию со дня рождения пророка Мухаммада по лунному летоисчислению и 1200-летию со дня рождения Имама ат-Тирмизи.

К участникам форума обратился Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«XXI Международный мусульманский форум стал эффективной площадкой, объединяющей представителей религиозных, общественных и экспертных организаций, а также бизнес-сообщества России и зарубежных стран», – говорится в обращении Премьера.

Форум, по его мнению, это площадка, где в атмосфере взаимного уважения и доверия обсуждаются вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.

«В современных условиях такие мероприятия особенно востребованы, что подтверждается растущим интересом к форуму», – говорится в обращении Мишустина.

Перед началом пленарного заседания Раису Татарстана Рустаму Минниханову провели экскурсию по выставке «Мусульмане на защите Родины» Фото: rais.tatarstan.ru

Мусульманская умма объединяет более четверти населения планеты и влияет на формирование нового миропорядка

Перед началом пленарного заседания Раису Татарстана Рустаму Минниханову провели экскурсию по выставке «Мусульмане на защите Родины». Его сопровождал муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль хазрат Самигуллин. Он тоже участвовал в пленарном заседании.

«Мы являемся свидетелями перехода к многополярному мироустройству, основанном на взаимном уважении и учете интересов всех народов. Мусульманская умма, которая объединяет более четверти населения планеты, играет все более значимую роль в формировании новой архитектуры международных отношений», – сказал в своем выступлении Минниханов.

Богатое наследие ислама, основанное на справедливости, милосердии и уважении человеческого достоинства, дает прочную основу для ответа на вызовы современности, считает татарстанский лидер.

Раис республики напомнил, что в 2006 году была создана Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир». По поручению Президента РФ Владимира Путина Минниханов возглавляет эту группу.

«Ее главная задача – углубление взаимопонимания, реализация совместных проектов в гуманитарных и экономических сферах», – пояснил Минниханов.

Рустам Минниханов: «Россия – уникальная страна, где ислам является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов поблагодарил зарубежных участников форума, которые добрались до Москвы

В этом году исполнилось 20 лет с момента присвоения Российской Федерации статуса страны-наблюдателя в Организации исламского сотрудничества.

«Россия – уникальная страна, где ислам является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия. Мусульмане были и остаются коренными жителями, которые вносят весомый вклад в развитие нашего государства. Мы видим в этом партнерстве стратегическую перспективу», – сказал Раис республики.

Особую благодарность он выразил зарубежным участникам форума, которые, несмотря на сложности международной обстановки, нашли возможность приехать в Москву.

«Ваше присутствие здесь – символ доверия и открытости, подтверждение важности и неразрывности диалога, особенно в сфере религии и культуры», – считает Минниханов.

Он пожелал форуму содержательных дискуссий и мудрых решений.

«Пусть наши совместные решения, основанные на вечных ценностях ислама, внесут весомый вклад в укрепление мира и доверия между народами», – заключил Раис Татарстана.

Минниханов напомнил собравшимся, что Казань в следующем году будет культурной столицей исламского мира Фото: rais.tatarstan.ru

Какие горизонты открывает признание Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году

Минниханов напомнил собравшимся, что Казань в следующем году будет культурной столицей исламского мира.

«Особым поводом для гордости мусульман России и подтверждением роли страны в исламском мире стало решение Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) присвоить Казани статус «Культурной столицы исламского мира» в 2026 году», – сказал Раис.

Рустам Минниханов пригласил участников Международного мусульманского форума посетить в следующем году Казань.

«Мы готовим масштабную программу мероприятий, которые продемонстрируют многообразие и богатство исламской культуры нашей страны, а также воплощение в жизнь идеалов взаимного уважения и созидательного диалога, о которых сегодня идет речь», – анонсировал он.

Равиль Гайнутдин: «19 декабря этого года в пятничный день Джума мы открываем после реставрации Историческую мечеть Москвы – самый старый из сохранившихся мусульманских храмов столицы» Фото: rais.tatarstan.ru

Московскую историческую мечеть откроют после реставрации в ближайшую пятницу

В эту пятницу, благословенный день для мусульман, в Москве откроют после реставрации Московскую историческую мечеть – старейшую сохранившуюся мечеть в столице России. Она построена в 1823 году. Новость озвучил председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

«При поддержке нашего лидера [Владимира Путина] мы 10 лет назад реконструировали Московскую соборную мечеть и с его личным участием торжественно открыли. А 19 декабря этого года в пятничный день Джума мы открываем после реставрации Историческую мечеть Москвы – самый старый из сохранившихся мусульманских храмов столицы. Ему исполняется 200 лет, а сама Татарская слобода, центром которой стала эта мечеть, ведет свою историю с XIV века», – сказал Равиль Гайнутдин.

Рустам Минниханов посетил в Москве научно-практическую конференцию «Диалог «Россия – Исламский мир» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов сказал об общих ценностях России и исламского мира на конференции в Москве

Еще одно событие, которое посетил Минниханов в Москве, – научно-практическая конференция «Диалог «Россия – Исламский мир»: общее культурное наследие как основа сотрудничества». Событие организовано Группой стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую возглавляет Раис Татарстана.

Конференция приурочена к 950-летию первого на территории современной России и Европы учебного заведения университетского типа – медресе «Низамийа».

Минниханов сказал, что диалог России и исламского мира имеет глубокие исторические корни. Это взаимодействие давно знакомых цивилизаций, которые сформировали общее культурно-историческое пространство на территории Евразии.

«Важнейшими для этих цивилизаций являются понятия справедливости и взаимоподдержки, а также уважения к старшим поколениям, к семейным ценностям, к народам и религиям», – отметил он.