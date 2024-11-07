Минниханов: Благодаря труду наших аграриев татарстанцы обеспечены продуктами питания

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Руководитель республики подчеркнул, что благодаря профессионализму и трудолюбию аграриев татарстанцы полностью обеспечены основными продуктами питания собственного производства. Также он отметил ветеранов отрасли, посвятивших этому благородному делу не один десяток лет.

Как напомнили в пресс-службе Раиса РТ этом году в республики вырастили достойный урожай – 3,8 млн тонн зерна после доработки.

«Эти достижения – результат работы многотысячных коллективов тружеников села, многие из которых сегодня находятся в зале. Хочу отметить наиболее отличившихся. Комбайнеры с наибольшим намолотом зерна Алексей Козлов, Александр Кочетков и Рамиль Габутдинов. Также в зале присутствует Ильяс Миннегулов – победитель республиканского конкурса молодых комбайнеров», – сказал Минниханов, выступая на упомянутом мероприятии.

Особую признательность Раис РТ выразил животноводам, сохраняющим лидерство республики по производству молока. Основной вклад в это, по его словам, вносят традиционные лидеры. Так, Кукморский район первым достиг 500 тонн суточного надоя молока. Атнинский, Балтасинский и Сабинский районы ежедневно достигают показателей в более 300 тонн надоя. Отдельно Минниханов отметил Мензелинский район, где фиксируют самый большой прирост поголовья и производства мяса крупного рогатого скота, и Тукаевский район как центр промышленного свиноводства и птицеводства республики.

Также Раис РТ поблагодарил передовиков сферы животноводства. Среди них доярки Рузия Зарипова и Галина Калмыкова. В мясном скотоводстве лучшими по откорму КРС стали Марат Фаизов и Азат Галимуллин, по откорму свиней – Олег Степанов и Андрей Федотов. Также на церемонию пришла Рамиля Валиуллина, занявшая 3 место на Всероссийском конкурсе зоотехников.

«Невозможно перечислить имена всех передовиков. Мы говорим всем вам огромное спасибо за ваш труд!» – сказал Минниханов.

Раис РТ подчеркнул, что 2024-й в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития. Сегодня агропромышленный комплекс – это современная высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом развития, добавил Минниханов. Так, «Агробиотехнопарк» Казанского аграрного университета он назвал уникальным проектом, который нацелен на возрождение формата учебно-опытного хозяйства.

«Он станет федеральной площадкой, на которой происходит обмен передовым опытом в селекции и семеноводстве», – считает Минниханов.

Также Раис Татарстана отметил важность выхода на внешние рынки. Он подчеркнул, что республика должна стать продовольственным хабом всего Поволжья для международных поставок. Сегодня 258 татарстанских компаний поставляют продукцию в 52 страны ближнего и дальнего зарубежья.

Для помощи экспортерам выстраиваются транспортные коридоры со странами Каспийского региона, Персидского залива, Индийского океана и Юго-Восточной Азии. Компанией «Август» на площадке Свияжского мультимодального логистического центра введен современный элеватор. Такой же проект реализуется в Бугульминском районе. В 30 октября с территории нового терминала ОЭЗ «Алабуга» в Тукаевском районе в Китай запущен первый контейнерный поезд.

«Эти масштабные проекты позволят оптимизировать логистику, станут точкой роста экономики Татарстана», – заявил Раис республики.

В Татарстане ведется активная поддержка фермерских хозяйств. Рустам Минниханов обратил внимание, что, помимо работы на земле, фермеры достойно выполняют миссию по сохранению устоев сельской жизни, культуры и родного языка, с честью несут социальную нагрузку на своей малой родине.

«Отрадно, что фермеры работают уже целыми династиями, в которых опыт и знания передаются из поколения в поколение. Сегодня в этом зале с нами Гафур Бурханович Зарипов. Вместе с ним в хозяйстве трудятся сын, дочь и внуки. В рамках выставки „Золотая Осень“ он награжден золотой медалью в номинации „Лучшая семейная фермерская династия“», – сказал Рустам Минниханов.

В числе молодых фермеров Раис Татарстана особо отметил Гульназ Щукину, вернувшуюся после окончания вуза в родную деревню Чутеево Кайбицкого района. Сегодня она успешно развивает хозяйство, оказывает поддержку односельчанам и благоустраивает деревню.

«За такими людьми – будущее наших сёл. Нам важно, чтобы таких примеров было больше. Мы обязательно продолжим поддерживать наших фермеров», – подчеркнул Раис Татарстана.

Большая работа в республике проводится по повышению качества жизни на селе: модернизируется первичная медико-санитарная помощь, строятся культурные центры и спортивные площадки, улучшается водоснабжение, освещение и многое другое. «Поддержка села всегда была нашей первоочередной задачей, мы и дальше будем работать в этом направлении. За системную поддержку отрасли мы благодарны Президенту нашей страны, федеральному Правительству и Министерству сельского хозяйства России», – отметил Рустам Минниханов.

Отдельно он поблагодарил сельчан за проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок. Это позволяет горожанам купить качественную и натуральную продукцию по приемлемым ценам.

Особую признательность Раис РТ выразил аграриям за помощь, оказываемую в рамках СВО – все районы направляют сотни тонн продукции бойцам и жителям новых регионов. «Сегодня в зале рядом с нами участники специальной военной операции. Вы трудились на родной земле, сейчас достойно защищаете Родину и вносите вклад в скорейшее достижение нашей победы», – добавил Рустам Минниханов.

Затем он вручил государственные награды России и Татарстана за особый вклад в развитие агропромышленного комплекса и многолетний плодотворный труд.