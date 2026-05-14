Экономика 14 мая 2026 16:35

Минниханов: Благодаря работе с прокуратурой мы снизили давление на бизнес

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях KazanForum поучаствовал в дискуссии Генпрокуратуры России «Обеспечение свободы экономической деятельности и технологического суверенитета в условиях завершения эпохи глобализации», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По словам Рустама Минниханова, Татарстан привлекает инвестиции за счет стабильности, развитой инфраструктуры и своего кадрового потенциала.

«Инвестор в первую очередь ценит гарантии безопасности и верховенство закона, наличие квалифицированных кадров и необходимой инфраструктуры. Без этих базовых условий расчет на приход серьезного капитала невозможен», – заметил Раис РТ.

Он подчеркнул, что опираясь на статус крупного промышленного региона, республика взяла ориентир на импортозамещение и подтверждением эффективности выбранного курса стала успешная работа двух особых экономических зон, являющихся площадками мирового уровня.

«В республике ведется масштабная работа по совершенствованию делового климата. Ключевыми направлениями здесь являются защита прав предпринимателей, укрепление правовых гарантий и расширение возможностей для ведения бизнеса. Благодаря плотному взаимодействию с органами прокуратуры и контрольно-надзорными структурами нам удалось добиться значительного снижения административного давления на бизнес», – сказал Минниханов.

Отдельно Раис РТ обратил внимание на то, что инвестиционные процессы требуют постоянного контроля.

«Успешная реализация инвестпроектов невозможна без пристального внимания к деталям. Недостаточно просто привлечь инвестора – следует сопровождать его на всех этапах реализации проекта», – подытожил Минниханов.

#Раис Республики Татарстан #Генпрокуратура России #KazanForum-2026
Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

