Минниханов: Благодаря проектам ВЭБ.РФ в Татарстане создано 18 тыс. рабочих мест

Благодаря проектам ВЭБ.РФ в татарстанских моногородах появились современные промплощадки, получают поддержку крупные проекты. Так, промышленные парки открыты в Зеленодольске, Челнах, Нижнекамске, открыты школы. Об этом во время Стратегической бизнес-миссии госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив заявил Раис республики Рустам Минниханов.

«Значительно увеличены площади парка КИП „Мастер“ — крупнейшего парка в Европе. И осуществляется большая поддержка большого проекта компании „Хайер“ — создана инфраструктура для промпарка „Хайер“. Без поддержки ВЭБ.РФ это было бы невозможно. Благодаря этим проектам создано более 18 тыс. рабочих мест. Компаний инвестировали 56 млрд рублей», — подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что при поддержке корпорации — в рамках государственно-частного партнерства — в Татарстане открыты три школы, реализуется программа по технологическому развитию.

Тесно сотрудничает Татарстан и с АСИ, заметил руководитель республики. Так, регион уделяет большое внимание работе в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата и регулярно входит в тройку лучших по стране.

Еще одна важная инициатива агентства — рейтинг качества жизни, который позволяет мониторить проблемные вопросы, вызывающие беспокойство у населения.

«Сегодняшняя встреча — еще один из примеров открытого и предметного диалога власти и бизнеса. Сегодня мы рассмотрим перспективные проекты и направления сотрудничества с ВЭБ.РФ и АСИ», — заметил он.

На мероприятии, которое прошло в формате видео-конференц-связи в Доме Правительства РТ, прозвучали доклады о развитии городской экономики и обучении городских команд Татарстана, о трендах и подходах комфортной среды, сохранении объектов культурного наследия, цифровой трансформации городской среды. Помимо этого, гостям рассказали о развитии татарстанских брендов, современной татарской культуры.

В сессии приняли участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, генеральный директор ООО «Агентство трансформации и развития экономики» Владислав Онищенко.