Минниханов: Благодаря нацпроекту в Татарстане на 58% сократилось число смертельных ДТП

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Татарстане с 2020 года реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого в Казани и Набережных Челнах была внедрена специальная система адаптации светофоров, установлено 213 камер видеонаблюдения. Все эти мероприятия помогли сократить количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, написал в своем телеграм-канале Раис РТ Рустам Минниханов.

«Бу системалар ярдәмендә соңгы елларда үлем белән тәмамланган юл-транспорт һәлакәтләре саны 58 процентка кимегән (Благодаря этим системам в последние годы количество аварий со смертельным исходом сократилось на 58% — перевод с татарского)», — сказал руководитель республики.

Также Раис Татарстана опубликовал видео о том, как нацпроект помог сократить смертность на дорогах республики. Героем ролика стал заместитель директора — начальник Управления информационных технологий ГБУ «БДД» Ильдар Фарахов. Он рассказал о том, что перед государством стоит задача достичь нулевой смертности на дорогах к 2030 году.

«Нужно понимать, что каждый человек важен, каждая жизнь важна. Транспортный риск с 2008 года по текущие годы сократился практически вдвое. При условии того, что автомобилей на дорогах в целом стало больше, но если бы не было дополнительных систем, такие как активные системы дорожного движения, табло переменной информации, которые установлены на основных магистралях, система общественного транспорта, которая за последние годы тоже существенно улучшилась», — подчеркнул Фарахов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».