Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сложившиеся на данный момент хорошие отношения между Россией и Турцией – заслуга лидеров двух стран, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов во время поездки в Турцию в интервью журналисту ВГТРК (видео предоставила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова).

В качестве примера эффективного сотрудничества Рустам Минниханов упомянул строительство АЭС «Аккую» и сегодняшнее открытие первого в Турции завода малеинового ангидрида.

«Мир такой сегодня, неспокойный. И вот эти два лидера сумели найти [общие] интересы. «<...> очень хорошо работают в России турецкие инвесторы, мы тоже вот здесь нашли себе хорошее место», – подчеркнул Раис РТ.

«Благодаря близости наших государств, благодаря нашим лидерам, мы здесь очень желанные и востребованные – не только гости, а пошире», – добавил он.

Видео предоставлено руководителем пресс-службы Раиса РТ Лилией Галимовой.